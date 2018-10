Mosbach. (schat) Er hat mit kleinen Schritten Großes vor, will nicht weniger als ein Weltverbesserer sein und der Jugend eine Stimme geben: Extremsportler Norman Bücher lief am gestrigen Sonntagnachmittag in Mosbach ein, um sein Projekt "7 Continents" vorzustellen.

Dass das nicht irgendein Projekt ist, wird allein beim Blick auf die Rahmenbedingungen deutlich. In 70 Ländern (in Asien, Europa, Nordamerika, Südamerika, Afrika, Australien, Antarktika) will der 40-Jährige die Stimmen von einer Million Jugendlichen einholen, ihre Meinung zu sieben elementaren Fragen in Erfahrung bringen. Rund 20.000 Kilometer wird er dabei zu Fuß zurücklegen, am Ende der Aktion will Bücher der UNO in New York die Stimmen der Jugend übergeben.

Mosbach war am Sonntag Zwischenstation auf dem Weg von Straßburg nach Berlin, auf Einladung des Lions-Clubs Mosbach erläuterte er seine Beweggründe und Ziele: "Wenn wir die Welt verändern und ein bisschen besser machen wollen, müssen wir bei der Jugend anfangen", findet Norman Bücher. Mit seinem Projekt will er inspirieren, anstoßen, bewegen. In Mosbach ist ihm das am Sonntagnachmittag gelungen, Bücher Empfang fand reichlich Zuschauer, nach dem Eintrag ins Goldene Buch ging’s im Laufschritt Richtung Buchenweiter, wo er am Abend einen Vortrag über sein Projekt hielt.