Von Alexander Rechner

Mosbach. Die rund 15 Mitarbeiter der PDM Formenbau GmbH hoffen, dass sich die dunklen Wolken über dem in wirtschaftliche Schieflage geratene Unternehmen bald lichten werden. Denn Anfang dieses Monats ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Mosbacher Betriebes eröffnet worden. Im Zuge der Corona-Pandemie ist der Wettbewerb in der Branche in den letzten Monaten immer härter geworden. Mit der Coronakrise brach mit einem Schlag rund die Hälfte des Umsatzes weg. Damit wurde für das Unternehmen die Luft immer dünner und der finanzielle Spielraum enger. Mit Unterstützung des Experten Rechtsanwalt Dr. Renald Metoja aus Lauda-Königshofen, der nun zum Insolvenzverwalter bestellt wurde, ist man gerade mit Hochdruck daran, das Ruder herumzureißen und das angeschlagene Unternehmen wieder in sicherere Fahrwasser zu lenken.

"Das Firma ist gut und produziert hochwertige Qualität", urteilt der Rechtsanwalt, der davon überzeugt ist, eine gute Lösung für das Unternehmen zu finden. Seine Aufgabe ist es nun, einen Investor für das in der Alten Neckarelzer Straße beheimatete Unternehmen zu finden. Hierbei sei man auch schon vorangekommen. Zwei Investoren sind in der engeren Auswahl. "Aus der Region", wie der Insolvenzverwalter erläutert. Bis Ende Oktober, bis zu der dann stattfindenden Gläubigerversammlung, möchte Rechtsanwalt Renald Metoja eine zukunftsorientierte Lösung präsentieren.

Der Experte ist schon gut "zweieinhalb Monate", damals noch als vorläufiger Insolvenzverwalter, im Unternehmen an Bord. Von großer Bedeutung sei gewesen, die Arbeitsplätze zu sichern. "In dieser Zeit haben wir mit den Kunden viele Gespräche geführt, um wieder Umsatz zu genieren", erklärt Metoja. Schließlich seien aufgrund der Coronakrise Aufträge storniert oder verschoben worden. Normalerweise erziele das Mosbacher Unternehmen rund zwei Millionen Euro Umsatz.

Doch mit der Coronakrise brach der Umsatz ein und damit fehlte auch Liquidität im Unternehmen. "Rund 70.000 Euro Umsatz" pro Monat fehlten, sagt der Experte. Um in diesem schwierigen Umfeld gegenzusteuern, verhandelte man mit Kunden. Darüber hinaus habe man die nächsten sechs Monate und das Jahr 2021 geplant.

Der Insolvenzverwalter aus Lauda-Königshofen zeigte sich im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung zuversichtlich, was die Zukunft des Mosbacher Unternehmens angeht. Zumal die PDM Formenbau GmbH "Teile für namhafte Autohersteller" produziere.