Von Noemi Girgla

Mosbach. Vor nicht einmal einem Jahr (im Juli 2020) übernahmen Julian Metzger und Bastian Münch die abcmedien GmbH, im August verlegten sie den Hauptsitz von Heidelberg nach Mosbach. Nun spielen sie bereits in einer Liga mit den ganz Großen. Denn seit März wissen sie: Sie gehören zu den Preisträgern des "German Web Awards 2021" – einem begehrten Preis der Web-Agentur-Szene.

"Es fühlt sich an wie ein kleiner Ritterschlag. Immerhin stehen wir jetzt in einem Portfolio mit den besten Web-Agenturen Deutschlands", meint Julian Metzger. Sein Partner Bastian Münch fügt hinzu: "Nachdem wir mit der Übernahme und den Neuausrichtungen der Firma schon ein Risiko eingegangen sind, ist es schön, dass unsere Ideen honoriert und so schnell in Form des Zertifikats ausgezeichnet werden. Es ist eine Bestätigung dessen, wofür wir gearbeitet haben."

Gegründet wurde die abcmedien in den 1990er-Jahren als "mentor.net", ab 2006 war die GmbH eine Tochtergesellschaft von abcdruck in Heidelberg. Zehn Jahre später wurde das Unternehmen dann zur Tochtergesellschaft der Metzgerdruck GmbH in Obrigheim. Nach der Insolvenz von Metzgerdruck im April 2020 wurden abcmedien und abcdruck einzeln verkauft. Metzger und Münch, die sowieso mit dem Gedanken spielten, eine Medienagentur zu gründen, erkannten das Potenzial von abcmedien, kauften die Anteile der Gesellschaft, behielten den Namen bei, aber richteten sie als Medienagentur mit Schwerpunkt digital und Region Mosbach/Heilbronn neu aus.

"Mosbach ist ein guter, starker Unternehmensstandort, hatte aber bislang keine Agentur mit gleichem Background", begründet Metzger die Entscheidung, den Hauptsitz in die Große Kreisstadt zu verlegen. Des Weiteren wollten die beiden Gesellschafter auch räumlich möglichst nah an ihren Kunden sein. Diese setzen sich zusammen aus Bestandskunden von Metzgerdruck und Neukunden, die auf Empfehlung zu den Jungunternehmern kommen.

Während Bastian Münch sich hauptsächlich um das Programmieren kümmert, fungiert Julian Metzger als Prozessmanager. Seit September gehört auch Maurice Nicolai zu den Kreativen. Er ist spezialisiert auf "UI/UX-Design". Sprich: Er beschäftigt sich mit der Gestaltung von Benutzerschnittstellen zwischen Mensch und Maschine.

"Wir sind eine bunt zusammengewürfelte Truppe, die sich mit ihren verschiedenen Know-how-Tiefen wunderbar ergänzt", meint Metzger. Er ist (nach eigener Aussage) der "alte Mann im Haus" – mit gerade einmal 38 Jahren. Münch (25) und Nicolai (23) studieren beide noch an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. In diesem Jahr machen sie dort ihren Bachelor in Dienstleistungsmanagement mit Schwerpunkt Media, Vertrieb und Kommunikation.

Den verschiedenen "Know-how-Tiefen" verdankt die abcmedien vermutlich auch die Auszeichnung mit dem German Web Award. "Wir setzen nicht nur konkrete Aufträge um, sondern betreuen unsere Kunden ganzheitlich", stellt Metzger heraus. Münch: "Die Webseite, die wir erstellen, ist die Hauptarbeit. Wir achten aber auch darauf, unsere Kunden möglichst gut zu positionieren. Dabei stellen sich die Fragen: Was brauchen sie wirklich, und wer gehört zu ihrer Zielgruppe?" Das kam bei der neutralen, wissenschaftlichen Bewertung für den Award offensichtlich gut an. Denn neben den drei Hauptkriterien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit fließen das Kundenportfolio, der Service und die Alleinstellungsmerkmale ebenfalls in die Bewertungen der Agenturen mit ein.

8,5 von zehn erreichbaren Punkten konnten die abcmedien für sich sichern; die Voraussetzung für eine Auszeichnung ist eine Gesamtbewertung von mindestens 7,95 Punkten – wobei die durchschnittliche Bewertung derzeit bei 6,7 Punkten liegt. "Das kann sich aber noch ändern", erklären Metzger und Münch. Der Award laufe noch bis Oktober. Sie hätten aber schon die offizielle Erlaubnis, ihr Ergebnis bekanntzumachen und dürften das "Gütesiegel" tragen.

"In einer Zeit, in der immer mehr Kunden Internetbewertungen zurate ziehen, kommt diesem Siegel natürlich eine große Bedeutung zu", sagt Metzger. Er, Münch und Nicolai sind sich einig, dass sich die Arbeit des vergangenen Jahres gelohnt hat – bei allem Risiko. Mit der Auszeichnung gehen die drei nun gestärkt ins zweite Jahr des Unternehmens.