Wer eine Corona-Impfung will, braucht derzeit vor allem Geduld. Stunden warteten viele Menschen am Mittwoch auf den Piks. Foto: Caspar Oesterreich

Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Es fühlt sich an, als sei schon eine halbe Ewigkeit vergangenen, seitdem die RNZ im Frühjahr über Schwierigkeiten bei der Terminbuchung für die damals brandneuen Corona-Impfungen berichtete. Online kam nur durch, wer um Punkt Mitternacht noch Schnelligkeit an Tastatur und Maus beweisen konnte. Und am Telefon hieß es tags darauf für jeden Anrufer meist nur noch: "Alle Termine leider schon vergeben ..."

Auch momentan übersteigt die Nachfrage bei Weitem das Angebot, wie zahlreiche Impfwillige derzeit feststellen müssen. Schon vor anderthalb Wochen bildete sich eine lange Schlange vor dem Landratsamt, Hunderte wollten sich vom mobilen Impfteam (MIT) der SLK Kliniken Heilbronn ihre Immunisierung auffrischen lassen. Und auch am vergangenen Mittwoch – diesmal hatte die Stadt Mosbach das Heilbronner MIT eingeladen – war wieder viel Geduld in der langen Schlange vor der Alten Abfüllhalle am Obertorzentrum gefragt.

Einige RNZ-Leser meldeten sich in der Folge bei der Mosbacher Redaktion und kritisierten eine schlechte Organisation, langen Wartezeiten und viel zu wenige Impfdosen. "Die Impfung sollte um 14 Uhr starten, aber erst um 14.30 Uhr kam das Impfteam und brauchte dann noch eine halbe Stunde, um die Hardware zu installieren", schrieb eine Leserin. Sie selbst habe dreieinhalb Stunden vergeblich gewartet, bis ihr mitgeteilt worden sei, dass Booster-Impfungen erst sechs Monate nach der Zweitimpfung "und keinen Tag früher" möglich sind. Ihr Mann habe mehr als fünf Stunden in der Schlange gestanden. "Heute hätten sich gern Hunderte von Menschen impfen lassen, aber höchstens für ein Drittel hat der Impfstoff ausgereicht", kritisiert die Leserin. Die Politik müsse es endlich schaffen, "ein ordentliches Impfangebot zu organisieren".

Man habe am Mittwoch insgesamt 125 Menschen in Mosbach impfen können, berichtet Dr. Gerd Philipp Schneider, wobei es sich um 46 Erst-, neun Zweit- und 70 Booster-Impfungen gehandelt habe. "Für all diejenigen, die trotz langer Wartezeit keine Spritze erhalten konnten, tut es mir wirklich leid. Wir kommen aktuell einfach nicht hinterher, haben die Kapazitäten einfach nicht", erklärt der Mediziner im Gespräch mit der RNZ. Jedoch würden die SLK Kliniken die mobilen Impfteams (jeweils bestehend aus einem Arzt, zwei medizinischen Fachangestellt sowie einem Administrator für Anmeldung und Papierkram) von aktuell drei auf künftig zehn MITs aufstocken.

"Auch wenn Minister Spahn gerade auch gerne mal etwas anderes kundtut: aktuell gibt es in Baden-Württemberg Booster-Impfungen erst ab sechs Monaten nach der Zweitimpfung", betont Schneider. "So lautet die Vorgabe." Ausgenommen davon sind nur diejenigen, die mit Johnson&Johnson geimpft wurden, hier ist eine Booster-Impfung nach vier Wochen möglich.

Heute macht das MIT erneut ein Impfangebot für rund 130 Menschen, diesmal wieder im Landratsamt, Gebäude 6, von 10 bis 16 Uhr. Um (unnötige) Wartezeiten diesmal zu vermeiden, werden entsprechend der verfügbaren Kapazität ab 10 Uhr Nummern vergeben, die eine Impfung dann garantieren. Die Impfwilligen erhalten jeweils auch eine zeitliche Einschätzung, wann sie an der Reihe sind. Mitzubringen sind Personalausweis, Krankenversicherungskarte sowie der Impfpass. Weitere Impfangebote des MIT gibt es im November am 26., 10 bis 16 Uhr im Landratsamt in Mosbach, am 27., 14 bis 20 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt Neckarzimmern, am 28., 11 bis 17.30 Uhr bei TSV Buchen sowie am 29., 14.30 bis 21 Uhr in Mosbach in der Alten Abfüllhalle.

Info: Infos zur Impfberechtigung und mehr unter www.dranbleiben-bw.de