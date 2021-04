Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Ob Essen, Kleidung oder eine Unterkunft: Wer nicht viel Geld zum Leben hat, findet Hilfe beim DRK-Kreisverband in Mosbach. Sei es im Tafelladen, wo ein Sack Kartoffeln gerade einmal 20 Cent kostet, im Kleiderladen, wo Jacken für zwei Euro und Kindermode für nur 50 Cent im Angebot sind, oder in der Obdachlosenunterkunft, wo jeder ein warmes Bett und Duschen findet, der einen Platz zum Übernachten braucht – "Wir sind für die Menschen da!", verspricht Stefan Kohler, Abteilungsleiter für soziale Dienste im Verband.

Doch ohne die Spenden von Supermärkten, Unternehmen und Privatpersonen, ohne die kostendeckenden Einnahmen und ohne die ehrenamtliche Unterstützung aus der Gesellschaft könnte der Kreisverband sein Hilfsangebot in dem Maße, in dem er es seit fast zwei Jahrzehnten mit Tafel und Kleiderladen ermöglichet, nicht gewährleisten. Doch genau hier liegt nun der Knackpunkt: "Als Folge der Coronapandemie hat die Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter spürbar abgenommen", berichtet Kohler. "Und im Kleiderladen liegt der Umsatzeinbruch bei über 50 Prozent."

Hintergrund Der DRK-Kreisverband Mosbach sucht dringend ehrenamtliche Helfer. Wer sich bei der Tafel engagieren will, kann sich bei Manuela Schwarz-Sönig, Telefon: 06261/920827, E-Mail: tafelladen@drk-mosbach.de melden. Teresa Kastner vom Kleiderladen, Telefon: 06261/920822, freut sich ebenfalls über Unterstützung. [+] Lesen Sie mehr Der DRK-Kreisverband Mosbach sucht dringend ehrenamtliche Helfer. Wer sich bei der Tafel engagieren will, kann sich bei Manuela Schwarz-Sönig, Telefon: 06261/920827, E-Mail: tafelladen@drk-mosbach.de melden. Teresa Kastner vom Kleiderladen, Telefon: 06261/920822, freut sich ebenfalls über Unterstützung. Unter derselben Nummer können im Kleiderladen auch Bestellungen zu "Click & Collect" aufgegeben werden. Weitere Infos – auch zur Möglichkeit von Geld- und Sachspenden – unter www.drk-mosbach.de.

Ein Großteil der insgesamt mehr als 1000 ehrenamtlichen Helfer im Kreisverband sei 50 Jahre oder älter, "gehört potenziell eher zu einer Risikogruppe und versucht deshalb momentan so gut es geht, Kontakte zu vermeiden", erklärt DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Blaschek den Grund für den Helfermangel. Natürlich haben Kohler wie Blaschek "das vollste Verständnis dafür – die persönliche Sicherheit geht auf jeden Fall vor", betonen sie. Und sie sind sich auch einig, "dass nach der Krise alle Ehrenamtlichen bestimmt wieder zu uns zurückkommen". Doch im Moment, da sei es eben "ziemlich schwierig", erklären sie im Gespräch mit der RNZ.

Statt Hilfe von 50 Ehrenamtlichen bekommt Manuela Schwarz-Schönig aktuell noch Unterstützung von 35 Freiwilligen. Seit acht Jahren leitet sie den Tafelladen in der Sulzbacher Straße 17. Auch wenn die Zahl der Kunden seit Ausbruch der Coronapandemie minimal zurückgegangen sei: "Selbst mit doppelt so vielen Helfern gäbe es noch genug zu tun", sagt sie. Täglich ist der Tafelladen geöffnet, täglich holt sie mit einem Kollegen die Spenden aus Supermärkten und Bäckereien zwischen Aglasterhausen und Waldbrunn ab. "Wir haben 17 Stationen, die wir regelmäßig anfahren."

Zurück in Mosbach, werden die Nahrungsmittel auf ihre Qualität hin kontrolliert, bepreist (es handelt sich eher um einen symbolischen Betrag, der mehr oder weniger die Kosten deckt) und in den Regalen verteilt. Ein gewisser Teil der Lebensmittelspenden ist allerdings nicht mehr zum Verzehr geeignet und muss entsorgt werden. "9000 Euro kostet uns das allein im Jahr", rechnet Blaschek vor. Dass vergammelte Lebensmittel bewusst als Spenden deklariert werden, um selbst Geld bei der Entsorgung zu sparen, sei bei manchen Supermärkten pure Absicht, berichtet Schwarz-Schönig verärgert. "Ich weiß mittlerweile aber ganz genau, welche Läden ich besser nicht anfahre", betont sie.

Ein kleiner Teil der Lebensmittel kommt jedoch weder in die Tonne noch ins Regal: "Seit April 2020 haben wir auch einen Lieferservice", berichtet Schwarz-Schönig stolz. So könne man all jene erreichen, die in ihrer Mobilität zu stark eingeschränkt sind oder wegen Corona vermeiden, unter Menschen zu gehen. "800 Berechtigungsscheine der Mosbacher Tafel sind aktuell im Umlauf", nennt Steffen Blaschek Zahlen. Da pro Familie nur ein Schein ausgegeben wird, "sind das locker mehr als 3000 Menschen, die wir mit Nahrungsmitteln versorgen", ergänzt Kohler. Zu Beginn der Coronakrise sei das noch komplizierter gewesen, sagt Schwarz-Schönig. "Am Anfang haben wir Tüten gepackt und durch das große Garagentor ausgegeben." Doch das sei bei den Kunden nicht so gut angekommen. "Mittlerweile dürfen immer zwei Personen gleichzeitig in den Laden."

Selbst wenn es doppelt so viele wären, gäbe es noch ausreichend Platz, um den Mindestabstand einzuhalten. Die Verkaufsflächen sind geräumig, das Einkaufen eigentlich nicht anders als beim Supermarkt um die Ecke. Außerdem befreit ein modernes Luftreinigungsgerät den gesamten Raum von Viren. Auch im Kleiderladen nebenan brummt so ein schwarzer Schrank unscheinbar vor sich hin. "Die haben wir ganz neu angeschafft", sagt Blaschek. "Gleich zwei Stück haben wir besorgt." Bei einem Preis zu je 5000 Euro sei das nur dank Spenden möglich gewesen – 20 Prozent musste der Kreisverband aber selbst aufbringen.

Doch während der Tafelladen geöffnet haben darf, muss der Kleiderladen geschlossen bleiben. "Das ist wie in der Innenstadt: Supermärkte dürfen öffnen, weil sie zur kritischen Infrastruktur gehören, alle anderen bleiben zu", erklärt Kohler. "Die Leute stehen bei der Tafel an, sehen mich und wollen kurz ein Hemd, eine Tasche oder ein neues Spiel für die Kinder kaufen", berichtet Teresa Kastner. "Doch ich darf niemanden hereinlassen", bedauert die Leiterin des Kleiderladens. Zwar gebe es auch hier die Möglichkeit von "Click & Collect", "doch unsere Kunden sind eher die spontanen Einkäufer."

Die geschlossenen Türen hätten zu einem deutlichen Umsatzeinbruch geführt, erklären Blaschek und Kohler; die Kosten würden sich nicht mehr tragen. Damit es den Kleiderladen auch noch in Zukunft gibt, wollen sie beim Land nun finanzielle Unterstützung beantragen. "Schließlich möchten wir auch nach Corona noch für die Leute da sein ..."