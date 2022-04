Mosbach. (schat/stm) Die Winterpause ist vorbei, auf den Straßen in der Region wird wieder saniert und ausgebaut. Neben den Maßnahmen an der B27 in der Ortsdurchfahrt Mosbach (Grundwasserwanne) und an der B37 zwischen Diedesheim und Neckargerach (am Montag beginnend) stehen im Gebiet der Großen Kreisstadt noch zwei weitere Straßenbauprojekte unmittelbar bevor.

"Zum Abschluss der Baumaßnahmen am Hardhofweg im Bereich zwischen der Firma Resideo und dem Hardhof muss die Straße – wie angekündigt – erneut voll gesperrt werden", erklärt die Pressesprecherin der Stadt, Meike Wendt, mit Blick auf den 2. Mai, also den Beginn der Bauarbeiten auf Mosbachs "Höhenstraße". Bis 20. Mai sollen die finalen Maßnahmen abgeschlossen sein, sobald die Asphaltierung fertiggestellt ist, werde die Straße umgehend wieder freigegeben, so Wendt weiter.

Geht ab 2. Mai erst mal gar nicht mehr: Zur Fertigstellung wird der Hardhofweg zwischen der Fa. Resideo und dem Hardhof für fast drei Wochen voll gesperrt. Foto: schat

Fast drei Wochen ist aber erst mal kein Durchkommen, der Hardhofweg im genannten Abschnitt voll gesperrt. Anlieger und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis und um Beachtung der Ausschilderungen vor Ort gebeten, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung weiter.

Zeitgleich mit den abschließenden Arbeiten auf der Höhe wird auch im Tal gebaut. Ab 2. Mai beginnen nämlich die Arbeiten für den barrierefreien Umbau der beiden Bushaltestellen in der Eisenbahnstraße in Höhe des Bahnhofs Käfertörle. Im ganzen Stadtgebiet wurden bereits etliche Haltepunkten derart umgestaltet, auch am rege frequentierten Bahnhof will man nun Hindernisse abbauen. Für diese Arbeiten sei es erforderlich, so Meike Wendt, dass die Eisenbahnstraße im Wechsel halbseitig gesperrt werde. Auf eine Verkehrsregelung mittels Lichtsignalanlage wolle man aber verzichten, "da dies zu erheblichen Rückstauungen in beide Richtungen führen würde". Deshalb ist während der gesamten Bauzeit von zwei Monaten das Befahren der Eisenbahnstraße ausschließlich in Richtung Neckarelz möglich. Für die Gegenrichtung erfolgt die Umleitung ab der Anton-Gmeinder-Straße über die Alte Neckarelzer Straße zur B27.

Für Nutzer des Busverkehrs in Fahrtrichtung Neckarelz soll in der Eisenbahnstraße in Höhe "Sopo" eine Ersatzhaltestelle eingerichtet werden, ebenso für die Gegenrichtung dann an der Ecke Anton-Gmeinder-Straße/Eisenbahnstraße und Alte Neckarelzer Straße/Anton-Gmeinder-Straße. Auch bei dieser Maßnahme bittet man seitens der Stadt um Beachtung der Regelungen und Sperrungen – und um erhöhte Achtsamkeit.