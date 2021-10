Von Brunhild Wössner

Mosbach. Ob das Jahr zu trocken oder zu nass war, derartige Einschätzungen sind in Klimawandelzeiten in aller Munde. Und besonders wichtig ist die richtige Niederschlagsmenge in unseren mittleren Breiten für den Wald. Wie wichtig, führten die Revierleiter Harald Hannich und Erwin Winterbauer dem Mosbacher Gemeinderat vor Augen. Im Rahmen einer Waldbegehung ging es drei Stunden durch den Mosbacher Stadtwald. Dabei wiesen die Förster immer wieder auf die Trockenschäden an der Buche hin, die im Stadtwald die vorherrschende Baumart ist. Nur etwa ein Viertel entfällt auf Nadelgehölze.

Der 2000 Hektar große Mosbacher Stadtwald – zuzüglich 150 Hektar in Neckarzimmern – wird von den beiden Revierleitern und sechs städtischen Waldarbeitern betreut. Die Trockenschäden sind auf die deutlich zu trockenen Jahre von 2018 bis 2020 zurückzuführen. Sie zeigen sich bei der Buche an trockenen Kronen bzw. Ästen und Verfärbungen im Stamm. Durch anhaltende Sonneneinstrahlung kann es einem Baum wie "einem Engländer gehen, der sich unvorbereitet der Sonne aussetzt". Beide bekommen einen Sonnenbrand. Beim Baum führt das häufig zum Absterben. Die Schäden beim Laubholz können sich kontinuierlich in einer Bandbreite von 0 bis 100 Prozent bewegen, während Nadelbäume entweder gänzlich tot oder lebendig sind.

Es habe sich herausgestellt, so Winterbauer, bei Trockenschäden besser flächig zu roden, als einzelne geschädigte Bäume aus einem Areal herauszuholen. Schließlich werfe auch ein geschädigter Baum noch Schatten. Hannich wies während der Begehung auf ältere Baumpflanzungen hin. In diesen wachsen Eichen und Lärchen, die die Trockenheit besser wegsteckten als die Buchen. Dazu waren dichte Bestände besser geschützt als lichte.

Nur noch wenige Rosinen

Was passiert mit dem durch Trockenheit geschädigten Holz? Sicher ist nur, dass es verarbeitet wird. Allerdings kommt es dann nicht mehr für jede Nutzung in Frage. Nicht mal zu Eisstielen kann man es verarbeiten, denn es hat einen unangenehmen Geruch, der den Eisgeschmack beeinträchtigt. Bleiben noch die Verwendung als Brennholz, Pellets oder Industrieholz, das beispielsweise zu Papiertaschentüchern verarbeitet wird.

Das "High End" der Holzverarbeitung ist die Verarbeitung zu Furnier, etwa für die Möbelherstellung. Ein wertvoller Buchenstamm ist innen sozusagen "weiß" ohne Verfärbungen. Besonders wertvolle Stämme, etwa von der Eiche oder Douglasie, werden einzeln zur Versteigerung aufgerufen. So ein Stamm bringt dann schon mal mehrere hundert Euro ein. Derartige "Rosinen" gibt es aber nur in minimalsten Prozentanteilen. Das sogenannte "Brot- und Buttergeschäft" im Stadtwald ist die Massenverarbeitung von Holz. Durchschnittlich 12.000 bis 13.000 Festmeter Holz werden pro Jahr dort eingeschlagen.

Der Regen kam zu spät

Holz als Rohstoff ist sehr gefragt. Dass Regen für den Wald unerlässlich ist, dürfte inzwischen jedem klar sein. Für Winterbauer ist er deshalb immer ein Grund zur Freude. In diesem Jahr gab es davon mehr als in den vorangegangenen Jahren. Trotzdem: "Wasser fehlt nach wie vor." Hannich merkte an, dass der "Regen in diesem Jahr für die alten Buchen zu spät gekommen ist". Im Ökosystem Wald muss langfristig gedacht werden. Deshalb dauert eine Anpassung des Waldes an ein verändertes Klima auch "mehrere Förstergenerationen". Mit der Aufforstung von trockenresistenteren Bäumen wie etwa Douglasien versucht man, den Nadelholzanteil im Stadtwald zu halten.

Die Ökosystemleistungen des Waldes sind beeindruckend. In den grünen Lungen wird Sauerstoff produziert, Holzzuwachs erwirtschaftet und Wasser gefiltert. Dazu sind die Wälder Erholungsräume und Tourismusdestinationen. Neben dem Klimawandel übt aber gerade auch der Tourismus Druck auf den Wald aus. Winterbauer mahnte an, hier gewisse Grenzen zu setzen. Er warnte vor einer touristischen Übererschließung und nannte in diesem Zusammenhang den Mosbacher Flow Trail.

Dann hieß es für die gesamte Gruppe Vorsicht und Abstand halten, denn es sollte eine ca. 35 Meter hohe Buche gefällt werden. Die Waldarbeiter demonstrierten mit ihrer Fällaktion den Einsatz eines Akkufällkeils, der die Arbeitssicherheit für sie verbessern soll. Denn besonders sie sind durch die Trockenschäden erhöhten Risiken ausgesetzt.

Ein Fällkeil kann per Fernbedienung gesteuert werden, sodass sich die Arbeiter in eine sichere Entfernung zum Baum begeben können und nicht von eventuell herabfallenden trockenen Ästen getroffen werden. Für das Wegräumen des Stamms war dann der in Lohrbach ansässige Rückeunternehmer Florian Krötz zuständig. Seine Ortsnähe ist besonders von Vorteil, wenn es z. B. um das schnelle Wegräumen von Windbruch nach Sturmereignissen geht. Abschließend lobte Oberbürgermeister Michael Jann die "Bilderbuchfällung".

Auch "sperrige" Themen erörtert

Nach der Praxisdemonstration und einem kleinen Imbiss an der Drei-Brunnen-Wiese unterrichteten die Förster die Teilnehmenden über die etwas sperrigen Themen "Alternative Wuchshüllen" und die "Zwischenprüfung Forsteinrichtung". Das Material von Wuchshüllen, die um die jungen Baumsetzlinge gesetzt werden und diese vor Wildverbiss und Verfegung (Abschaben des Geweihs) schützen soll, hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Früher aus Plastik und damit wie kleine Treibhäuser, stellt man sie inzwischen aus Holz her. Mal mit mal ohne Fleece, je nach Baumart verrotten sie an Ort und Stelle und müssen nicht mehr eingesammelt werden. Das spart Arbeitskraft. Hannich hat allerdings im Laufe von zahlreichen Berufsjahren schon viel kommen und gehen sehen und ist gespannt, ob sich diese Methode bewährt.

Planungen finden im Wald im Abstand von zehn Jahren statt. Nach fünf gibt es eine Zwischenprüfung der Forsteinrichtung durch die Untere Forstbehörde und die Forstdirektion in Freiburg. Bewertet wird u. a. die Höhe des Holzeinschlags. Dieser liegt aktuell bei ca. 45 Prozent, also etwas unter der Hälfte. Die Pflegebestände wurden diesmal nicht durchforstet, da die Holzmarktlage schlecht war, wegen der Fällung von zahlreichen "Käferbäumen". Das könne man aber "locker in den nächsten Jahren nachholen", so Winterbauer.