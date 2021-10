Von Claus Kaiser

Mosbach. "Unsere Genossenschaft ist nach wie vor auf einem guten Weg", lautete der Tenor der ordentlichen Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft Familienheim Mosbach im kleinen Saal der Alten Mälzerei in Mosbach. Geschäftsführender Vorstand Jens Neser informierte in seinem Bericht über das Geschäftsjahr 2020, über wohnungswirtschaftliche Leistungen, Vermögens- und Ertragslage, Kennzahlen sowie Personalien des 1947 gegründeten Familienheims, das im kommenden Jahr sein 75. Jubiläum feiern darf.

Seinen Satzungsauftrag, Bauten zu errichten, zu erwerben, zu veräußern, zu bewirtschaften, zu verwalten und zu betreuen habe die Genossenschaft auch im abgelaufenen Geschäftsjahr erfüllt, erklärte Neser. Sie habe ein sehr gutes positives Ergebnis erreicht, weit besser als geplant. Die wohnungswirtschaftlichen Leistungen betrugen mehr als 21,3 Millionen Euro: "Die Gesamtleistung des Unternehmens ist stark angestiegen."

Die Neubautätigkeit schlug mit 8.545.000 Euro zu Buche. In Haßmersheim erfolgt die größte Einzelinvestition in der Geschichte der Genossenschaft. In der Hölderlinstraße im Neubaugebiet "Nord III" werden auf einem 4920 Quadratmeter großen Grundstück 44 Wohnungen in zwei Baukörpern errichtet. Bis zur Fertigstellung werden hierfür Kosten in Höhe von ca. 11,5 Millionen Euro aufgewendet. Im Februar 2020 konnten die im Mosbacher Baugebiet Mittel gelegenen acht Doppelhaushälften an die neuen Eigentümer übergeben werden.

Die Umsatzerlöse an Mieten und Nebenkosten betrugen 6,913 Mio. Euro. Im Januar 2020 erfolgte bei 800 Mietverhältnissen eine Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete. Dabei war ein Ziel, die große Zahl der Kaltmieten unter fünf Euro/m2 auf dieses Niveau zu heben, um den Wohnwert der Objekte korrekt abzubilden. Dem genossenschaftlichen Auftrag folgend, habe man dabei streng auf eine maßvolle Anpassung unter sozialen Gesichtspunkten geachtet.

Die Aufwendungen für Modernisierungen und Instandhaltungen beliefen sich zusammen auf 2,329 Millionen Euro. Ein großer Teil des Mietaufkommens wird in die Unterhaltung und Modernisierung des eigenen Miethausbestandes reinvestiert. 1048 Wohnungen befanden sich am 31. Dezember 2020 im genossenschaftseigenen Bestand. Leerstände sind keine zu verzeichnen. Wie angespannt die Wohnsituation auch hier in der Region ist, zeigt sich darin, dass aktuell mehr als 500 Personen auf der Liste der Wohnungssuchenden des Familienheims stehen.

Das Gesamtvermögen der Baugenossenschaft ist im Geschäftsjahr aufgrund der erwähnten Bautätigkeiten um ca. 16 Prozent von 46,739 Mio. auf 54,341 Mio. Euro angestiegen. Ebenso ist das Reinvermögen um 1,213 Mio. (acht Prozent) auf 16,660 Mio. Euro deutlich angewachsen. Die Eigenkapitalquote liegt bei soliden 30,3 Prozent.

Den Bericht des Aufsichtsrats und den Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung des Geschäftsjahres 2019 trug Aufsichtsrat Henning Schulz vor. Alle weiteren Regularien waren reine Formsache und wurden in der Mitgliederversammlung zügig abgewickelt. Vorstand und Aufsichtsrat wurden einstimmig entlastet. Beschlossen wurde, dass eine Dividende von drei Prozent auf die dividendenberechtigten Geschäftsguthaben ausgeschüttet wird. Dr. Matthias Neureither wurde für weitere sechs Jahre ebenfalls einstimmig zum Aufsichtsrat gewählt. Coronabedingt erfolgte die Ehrung langjähriger Mitglieder nicht in der Versammlung, sondern schriftlich.

Nachdem das Jahr 2020 mit einem Rekordergebnis beendet werden konnte, erwartet man für das Jahr 2021 ein niedriges, aber dennoch deutlich positives Jahresergebnis. Gründe hierfür sind der Einmaleffekt des aus dem im Jahr 2020 realisierten Gewinns aus dem Bauträgergeschäft sowie höhere geplante Instandhaltungsaufwendungen. Die Genossenschaft hat eine umfängliche Digitalisierungsstrategie entwickelt und mit der Umsetzung begonnen.