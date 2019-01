Bis ins Alter von 86 Jahren sah man Horst "Jogi" Bieler so in Aktion - beim legendären "Weißen Ring"-Rennen in Lech/Vorarlberg. Noch immer fährt der außergewöhnlich aktive Mosbacher jedes Jahr privat dorthin zum Skifahren oder Wandern.

Von Dominik Rechner

Mosbach. Horst Bieler, von seinen Freunden "Jogi" genannt, ist alles andere als ein gewöhnlicher 88-Jähriger. Bis vor Kurzem fuhr der für sein Alter außergewöhnlich aktive Mosbacher noch beim längsten Skirennen der Welt in Lech - dem "Weißen Ring" - mit, das er auch regelmäßig in seiner Altersklasse gewann. Und auch beruflich war der Ruhestand nie sein Ding. Doch nun, zwei Jahre vor seinem 90. Geburtstag, hat er sich entschlossen, zumindest seine geschäftliche Tätigkeit zu beenden und sein Unternehmen Bieler Estrich & Belag - auch mangels Nachfolger - zu schließen.

Nach über 60 Jahren Selbstständigkeit macht "Jogi" Bieler nun endgültig Feierabend. 1957 gründete er seine Estrichfirma, zwei Jahre später zog er nach Mosbach um. Das Geschäft lief gut, weitere Firmen wurde hinzu gekauft. Wirtschaftliche Schwierigkeiten verschonten ihn nicht, Durchhaltevermögen und Willensstärke halfen ihm aber über alle Hürden hinweg.

Dabei war ein erfolgreicher Lebensweg nicht unbedingt vorgezeichnet. Am 16. August 1930 in Langenbielau im Eulengebirge (Schlesien) geboren, konnte er die Schule nicht beenden, da die Familie die Heimat infolge des verlorenen Krieges verlassen musste. Die Bielers kamen bis nach Nienburg an der Weser - bis auf den Vater, der Kriegsgefangener war und später nach Wertheim entlassen wurde. Mit Hilfe des DRK konnte die Familie dort wieder zusammengeführt werden. In Wertheim erlernte Bieler das Maurerhandwerk, wechselte dann in den Estrichbereich. Es folgte die Gründung seiner eigenen Firma.

Nicht nur geschäftlich engagierte sich "Jogi" Bieler, auch für die Allgemeinheit: So war er 15 Jahre im Stadtrat tätig und über viele Jahre als Vorsitzender im Skiclub Mosbach aktiv, wofür er die Ehrenmitgliedschaft bekam, aktives Mitglied war er zudem im TC und beim TV Mosbach.

Ein sportlicher Höhepunkt war für Bieler die Teilnahme am New-York-Marathon - im Alter von 60 Jahren. Die Begeisterung für den Skisport hatte ihn da schon längst gepackt. Bis Ende der 60er Jahre sprang er mit den Skiern von den österreichischen Schanzen. Im Winter 1968/69 war er dann zum ersten Mal mit seinem Freund Walter Kapferer in Lech. Die Schönheit der Bergregion am Arlberg hatte es ihm sofort angetan, durch die Skischule wurden Freundschaften geschlossen. Bis heute trifft sich Jogi" Bieler mehrere Male im Jahr mit seinen Freunden zum Urlaub in Lech.

Und dort wird er "allseits freudig begrüßt", wie er selbst stolz sagt. Kein Wunder, als jahrelanger, ältester Teilnehmer des legendären Skirennens "Der Weiße Ring", das sich über 22,5 Kilometer erstreckt und bei dem die Skirennfahrer einen Höhenunterschied von 5500 Metern bewältigen müssen. Premiere feierte "Der Weiße Ring" am 14. Januar 2007. Damals war Bieler 76 - normalerweise kein Alter, in dem man noch daran denkt, ein Skirennen zu fahren. Nicht so "Jogi" Bieler, der sagt: "Dieses Rennen war für mich wie der Beginn einer Sucht. Wenn man einmal teilgenommen hat, freut man sich schon auf das Rennen im darauffolgenden Jahr." Er war immer der älteste Teilnehmer und kam in seiner Altersklasse bei jedem Rennen auf das Stockerl. 1000 Teilnehmer hat das Skirennen jedes Jahr, darunter waren auch berühmte Skirennläufer wie Olympiasieger Patrick Ortlieb oder der fünfmalige Gesamtweltcupsieger Marc Girardelli.

"Es war für mich immer eine große Ehre, an diesem Rennen teilzunehmen", ist Bieler stolz. Immer mit dabei: Seine Kollegen vom Skiclub Mosbach, die ihn mit lauten "Jogi"-Rufen unterstützten.

Dass er mit über 70 Jahren noch an einem derart kräftezehrenden Skirennen teilnimmt, veranlasste das Zweite Österreichische Fernsehen, eine Reportage über ihn zu drehen. Erst mit 86 - also im Jahr 2017 - dachte Bieler erstmals ans Aufhören. Er stand gerade am Start am Rüfikopf und wurde für die Zeitung "Arlberg.at" interviewt. "In diesen 20 Minuten reifte in mir die Erkenntnis, dass mit meinen 86 Jahren so ein schwieriges Rennen, bei dem man nach dem Start kein normaler Skifahrer mehr ist, sondern ein Rennfahrer, nur noch unter großen Schwierigkeiten durchzustehen ist."

Er stand es durch, doch es sollte sein letztes Rennen sein. Eine richtige Entscheidung, ist sich "Jogi" Bieler sicher. Doch seine Leidenschaft für das legendäre Rennen ist ungebrochen, als Zuschauer ist er weiter dabei. So wie erst vor wenigen Tagen wieder, als das legendäre Skirennen zum 13. Mal gestartet wurde. Und Ski fährt er natürlich weiterhin in Lech, für sich, ganz privat.