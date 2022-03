Mosbach. (pol/rl) In der Nacht zum Donnerstag geriet vor einem Gebäude im Hohlweg ein Holzstapel in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf die Fassade und das Vordach des Hauses in Neckarelz über.

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte somit einen Vollbrand des Wohn- und Firmengebäudes verhindern. An dem von zwölf Personen bewohnten Haus entstand rund 50.000 Euro Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Wer den Brand gesehen hat oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, kann sich unter der Telefonnummer 06261/8090 melden.