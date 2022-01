Unter dem Titel „Für eine freie Impfentscheidung“ hatten Kritiker der Corona-Maßnahmen am Samstag zu einem Autokorso aufgerufen. Foto: Stefan Weindl

Mosbach/Haßmersheim. (stk) "Verlief ohne Störung", so lautet das Fazit des Polizeipräsidiums Heilbronn nach dem Autokorso, der am Samstagnachmittag von Haßmersheim nach Mosbach unterwegs war. "Für eine freie Impfentscheidung" demonstrierten die 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 51 Fahrzeugen.

Die Veranstaltung war beim Landkreis angemeldet und alle Auflagen laut Angaben der Polizei auch eingehalten worden. Christian Ernst, Bürgermeister von Haßmersheim, bestätigte diesen Eindruck: "Es war alles ganz friedlich und hat wie besprochen geklappt." Die Polizei Heilbronn begleitete den Korso mit zwei Streifenwagenbesatzungen. Musik und Redebeiträge wurden ebenfalls wie besprochen abgespielt.