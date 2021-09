Mosbach. (schat/stm) Auf der Höhe ist kein Durchkommen mehr – zumindest vorübergehend. Ab kommender Woche wird der Hardhofweg zwischen der Firma Resideo und der Hardhofsiedlung gesperrt.

Zum Hintergrund: Bei der Ansiedlung der Firma Inast in der ehemaligen Neckartalkaserne war Voraussetzung, dass die Tragfähigkeit des Straßenaufbaus entsprechend den Anforderungen des Lkw-Verkehrs in Teilabschnitten des Hardhofwegs erhöht werden muss. Bereits im Jahr 2020 waren die Arbeiten im Abschnitt des Hardhofweges zwischen Resideo (ehemals Braukmann) und Hardhofsiedlung auf einer Länge von 800 Metern vorgesehen, mussten jedoch zunächst wegen der Baumaßnahmen an der Bundesstraße in der Ortsdurchfahrt Neckarzimmern zurückgestellt werden.

"Die anfänglich ins Auge gefasste teilweise Verbreiterung der Fahrbahn kann wegen gescheiterter Grunderwerbsverhandlungen nicht erfolgen", erklärt man vonseiten der Stadt Mosbach. Daher bleibe der Abschnitt mit der bislang provisorischen Ampelregelung auch künftig einspurig, der Verkehr in diesem Bereich werde dann mittels einer optimierten Signalanlage geregelt. Im Zuge der Baumaßnahme werden die Stadtwerke Wasserleitungen und ein 20-KV-Kabel erneuern.

Die Bauarbeiten starten am kommenden Montag, 6. September, und sollen im Frühjahr 2022 beendet sein. Der Ablauf ist in zwei Bauabschnitten – jeweils unter Vollsperrung – vorgesehen. Die Buslinie endet an der Haltestelle "Bergfeld/Braukmann"; die Haltestellen "Hardhof" und "Kaserne" werden nicht angefahren.