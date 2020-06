Auf zwei Zeitebenen erzählt Hannah Häffner in ihrem Romanerstling „Nordseenacht“ vom Verschwinden eines kleinen Mädchens aus einem Ferienlager an der Nordsee. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. "Schon als Kind habe ich mir gerne Geschichten ausgedacht", beschreibt Hannah Häffner ihren Weg zur Schriftstellerin. 1985 in Heidelberg geboren, verbrachte sie ihre Jugend in Mosbach, wo sie das Nicolaus-Kistner-Gymnasium besuchte. Dann hatte sie die Qual der Wahl: Politik oder etwas Kreatives?

Häffner entschied sich für ein "Sowohl als auch". Sie studierte zunächst Politikwissenschaften und absolvierte danach ein Praktikum bei der Hamburger Werbeagentur Jung von Matt. Dem Kreativen blieb sie auch bei ihrem neuesten Projekt treu. Dieser Tage erscheint Hannah Häffners Romanerstling "Nordseenacht" als Paperback im Goldmann-Verlag. Wie es dazu kam, berichtete die junge Mutter der RNZ bei einem Besuch in Mosbach, wo bis heute ihre Eltern leben.

"Man schreibt den ganzen Tag, aber man muss sich immer kurz fassen." So umschreibt Hannah Häffner das kreative Dilemma als Werbetexterin, die 20-sekündige Spots entwirft. Daraus entwickelte sich bei ihr der Wunsch, ohne zeitliche Limits oder inhaltliche Vorgaben zu schreiben. Zunächst erfand sie Kurzgeschichten, um ein Gefühl für die Figuren und die "Regie" zu entwickeln. Doch als Ziel stand von Anfang an ein Roman vor ihrem geistigen Auge. Dass es gleich ein 384 Seiten starkes Exemplar werden würde, war Häffner allerdings anfangs noch nicht klar. "Ich habe zwischendrin noch ein Kind bekommen", verweist sie auf einen weiteren "Verzögerungsfaktor" beim sechsjährigen Entstehungsprozess.

"Es geht sehr viel um das Thema Schuld", kommt Hannah Häffner auf ein Grundthema der "Nordseenacht" zu sprechen. Im Sommer 1987 verschwindet ein sechsjähriges Mädchen aus einem Ferienlager. "Was macht das mit den Menschen?" Diese Frage treibt die junge Autorin um. Am Beispiel der Betreuerin Sascha und des Kommissars Ulrich Wedeland spürt sie dieser Frage in ihrem Spannungsroman nach, beleuchtet immer wieder das Gefühlsleben der beiden. Die Figuren seien jedoch komplett erfunden, unterstreicht die Schriftstellerin. "Es gibt keine Vorlagen. Ich klaue höchstens mal ein Detail von Menschen ein, denen ich flüchtig begegne, etwa im Bus."

Fiktiv ist auch der Ort der Handlung. "Die Geschichte ist verortet, aber kein Regionalkrimi", erklärt Häffner. Wichtig sei ihr vor allem ein Element gewesen: das Meer. Es müsse als Kulisse immer wieder die passende Atmosphäre schaffen: "Ich brauche die Wellen, das Düstere." Dass trotzdem kein übler Serienmörder auf ihren Seiten sein Unwesen treibt, habe einen schlichten Grund: "Ich kann kein Blut sehen." Nach insgesamt 30 potenziellen Titeln ist Hannah Häffner mit der wenig blutrünstigen "Nordseenacht" sehr zufrieden: "Dem Titel kann man anmerken, es wird eher ruhig und nachdenklich als blutig."

Zum Verlag fand sie über den Berliner Literaturagenten Dr. Harry Olechnowitz. Der habe von Anfang an an ihre Geschichte geglaubt. Sie selbst frage sich dagegen permanent, ob die gut genug sei, dass es jemand lese. Auf das "ungefilterte Feedback" jenseits von Ehemann, Mutter und Freundinnen ist Hannah Häffner schon sehr gespannt.

Dass wegen der Coronakrise aus den ersten angedachten Live-Lesungen erst einmal nichts wird, trübt die Laune der jungen Autorin nur teilweise. Sobald es wieder möglich sei, will sie diese nachholen. Und am Montag, 15. Juni, bestreitet sie die wöchentliche digitale Lesung des Goldmann-Verlags. Eine Aufzeichnung der Lesung wird kommendem Mittwoch, 17. Juni, ab 19 Uhr live auf der Facebook-Seite des Verlags übertragen.

"Eine Fortsetzung wird es nicht geben", steht für Hannah Häffner fest. Sie sei froh, die Freiheit zu haben, sich neue Personen und neue Schauplätze auszudenken. "Ich arbeite an einer neuen Sache. Der Plan ist, dass es weiter geht."

Wie es in dem Roman nach Friederikes Verschwinden weitergeht, sei hier nicht verraten. Nur so viel: 20 Jahre später taucht am Strand eine bewusstlose junge Frau auf, die sich an nichts mehr zu erinnern scheint. Ist es das verschwundene Mädchen von einst ...? Ihre Geschichte erzählt Hannah Häffner anschaulich, mitfühlend und sehr emotional.

Info: Hannah Häffner, Nordseenacht, Wilhelm Goldmann Verlag München, ISBN 978-3-442-20581-3, 384 Seiten, Paperback, 15 Euro.