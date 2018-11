Mosbach. (pol/mare) Ein Pärchen hat am Samstagabend im Rausch Polizisten angegriffen. Das hat nun weitreichende Konsequenzen. Denn wie die Staatsanwaltschaft Mosbach und das Polizeipräsidium Heilbronn gemeinsam mitteilen, wurde nun Haftbefehl gegen den 25-jährigen Mann erlassen.

Demnach beantragte die Staatsanwaltschaft Mosbach den Haftbefehl. Der Mann wurde am Dienstagnachmittag nach der Tat festgenommen. Er wurde am Mittwochvormittag der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Mosbach vorgeführt.

Diese setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 25-Jährige wurde isodann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Mosbach waren bei dem Einsatz verletzt worden.