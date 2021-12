Mosbach. Bis ins Jahr 1913 reicht die Geschichte der Gmeinder Lokomotiven GmbH. August Steinmetz und Anton Gmeinder legten den Grundstein ihrer Firma in Mosbach. Gmeinder erkannte schnell die wirtschaftlichen Vorteile des Dieselantriebs, und bereits 1921 verließ die erste Diesellokomotive Deutschlands die Werkshalle. Bis heute wurden in Mosbach mehr als 5000 Rangierlokomotiven für den deutschen und internationalen Markt gefertigt, immer öfter auch mit leistungsstarkem Hybrid- und E-Antrieb.

Man freue sich über jede Herausforderung, "ganz gleich ob Neubau, Modernisierung, Wartung oder Reparatur von Loks". Seit mehr als 100 Jahren stehe der Name Gmeinder für Effizienz. "Bewährte und robuste Konstruktionen, hochwertige Komponenten und solide Verarbeitung gepaart mit moderner Steuerungstechnik bieten Gewähr für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer."

Im Bereich elektrischer Leistungsübertragung erhielt das Unternehmen Mitte des Jahres einen Auftrag über vier neue Lokomotiven, die nach 16-monatiger Konstruktions- und Bauphase im Stahlwerk von Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt ihren Dienst leisten werden. Auch beim Autobauer Daimler in Sindelfingen setzt man auf die neue hybride Technik von Gmeinder Lokomotiven. Die Hamburger Hochbahn (eines der größten Nahverkehrsunternehmen in Deutschland) bestellte fünf Akku-Lokomotiven mit zusätzlicher Stromschiene.

Jahresumsatz:17 Mio. Euro (Gmeinder Lokomotiven) bzw. 65 Mio. Euro (Zagro Group) Standorte: Mosbach (Gmeinder), Bad Rappenau-Grombach (Zagro) und Leichlingen (Zweiweg) Mitarbeiter: Rund 330 in der gesamten Unternehmensgruppe, etwa 90 davon in Mosbach Ausbildungsplätze 2022: Industriemechaniker, Industriekauffrau/-mann Mechatroniker sowie duales Studium Konstruktion und Entwicklung – insgesamt fünf Ausbildungsplätze Materialeinsatz: ca. 700 Tonnen pro Jahr, vor allem Stahl Webseite: www.zagro-group.com

Neben Rangier- und Arbeitslokomotiven gehören auch Schmalspurloks sowie Sonderlokomotiven für Verkehrsbetriebe (U-, S- oder Straßenbahnen) zum Portfolio. Flexibilität in Konfiguration, Konstruktion und Fertigung seien Voraussetzung, dass kundenspezifische Lösungen als Einzelstücke und in kleinen Serien lieferbar sind – egal ob in zwei-, drei- oder vierachsiger Ausführung.

Seit 2012 ist die Gmeinder Lokomotiven GmbH der Zagro Group eingegliedert. Gemeinsam mit zwei weiteren Mittelstandsunternehmen (Zagro Bahn- und Baumaschinen sowie Zweiweg International) entwickelt, konstruiert und produziert die Gruppe in enger Abstimmung innovative Zweiwege- und Rangiertechnik. Mit gebündelter Kompetenz liefere man Qualität "Made in Germany" für den Einsatz auf Schienen weltweit. Die Zagro Group beschäftigt momentan rund 330 Mitarbeitende und erzielt mehr als 65 Millionen Euro Umsatz mit steigender Tendenz. Der Exportanteil beläuft sich auf 50 Prozent.

Geschäftsführer Wolfgang Zappel kurz gefragt

Geschäftsführer Wolfgang Zappel mit Werksleiter und Sohn Wikko. „Derzeit 16 Neubau-Lokomotiven im Auftragsbestand.“ Foto: cao

Herr Zappel, 2012 übernahm Ihre Zagro Group die Gmeinder Lokomotiven GmbH. Welche Ziele konnten Sie seitdem erreichen?

Zunächst war das Ziel, das Unternehmen auf eine solide finanzielle Basis zu stellen. Die Außenwirkung wurde über die Jahre stetig verbessert, auch durch permanente Investitionen in die Immobilie. Hier hatte es zuvor viele Jahre einen erheblichen Investitionsstau gegeben. Außerdem haben wir die Produktpalette optimiert. Die Hybridtechnologie wurde forciert. Heute haben wir Produkte, die zukunftsfähig sind.

Schon 2014 gab es dafür von Ministerpräsident Winfried Kretschmann den VR-Innovationspreis Mittelstand. Gewürdigt wurde die Entwicklung des Zagro E-Maxi, ein batteriebetriebener Rangierer. Was ist so bahnbrechend an dieser Maschine?

Der E-Maxi ist ein batteriebetriebenes Rangiergerät mit Allradlenkung, durch seine Wendigkeit kommt der Elektrorangierer gerade unter beengten Umständen zum Einsatz. Die ursprüngliche Variante wog drei Tonnen – heute sind wir bei 30 Tonnen angelangt. Mittlerweile bauen wir autonome Systeme, die die Rangiervorgänge sozusagen mannlos automatisch erledigen. Unsere Elektrofahrzeuge liefern wir in die ganze Welt, bis nach Neuseeland, und werden die Stückzahl auch weiter erhöhen.

Ist der Akkubetrieb auch bei anderen Lokomotiven sinnvoll? Gibt es bald keine Dieselloks mehr?

Bei großen Rangierloks von 60 Tonnen aufwärts ergibt das keinen Sinn. Die Leistung der Batterien ist dafür aktuell noch zu gering. Bei der Hybrid-Variante mit Dieselaggregat und Lithiumakku hingegen sieht es besser aus. Hybride Technik ist mittelfristig eine gute Lösung: Im Normalbetrieb fährt man elektrisch, geräuscharm und emissionsfrei. Nur bei schweren Anhängelasten schaltet das Dieselaggregat zu und sorgt für mehr Leistung.

Bei der Entwicklung der E-Maxi-Reihe profitierte Gmeinder Lokomotiven von der Expertise anderer Firmen der Zagro Group. Half die Zusammenarbeit auch dabei, die Corona-Krise wirtschaftlich gut zu überstehen?

Innerhalb der Firmengruppe haben sich Synergien zwischen Gmeinder, Zweiweg und Zagro entwickelt. Jeder profitiert von den Erfahrungen der anderen. Zagro übernimmt für Gmeinder sämtliche Blechbearbeitungen wie Lasern und Kanten. Die örtliche Nähe bringt viele Vorteile, auch die Fräs- und Drehteile werden von Grombach nach Mosbach geliefert. Im Gegenzug fertigt Gmeinder die größeren Schweißgruppen für Zagro. Damit garantieren wir die optimale Auslastung des Maschinenparks. Durch die Zusammenarbeit können wir unsere Ziele der Produktpaletten besser definieren. Die Corona-Krise haben wir bisher gut überstanden. Die lieferbedingten Engpässe konnten wir gut meistern und gehen aus dieser Krise gestärkt hervor. Tatsächlich verzeichnen wir dieses Jahr den größten Auftragseingang seit der Übernahme 2012.

Wo soll Gmeinder Lokomotiven, die Zagro Group in zehn Jahren stehen?

Gmeinder hat derzeit 16 Neubau-Lokomotiven im Auftragsbestand. Eine große Anzahl. Wir sind froh, dass wir den Schritt nach Mosbach gewagt haben. Hier gibt es eine gute Infrastruktur und sehr motivierte Mitarbeiter. In zehn Jahren wird die Zagro Group ein Vollsortimenter im Bereich der Rangiertechnik sein. Mit neuen Mietmodellen werden wir unseren Kunden weiteren Spielraum bieten, etwa je nach Bedarf Rangiermittel zu tauschen.