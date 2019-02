Mosbach. (brw) Als ein "absolut rekordverdächtiges Ergebnis" bezeichnete Simone Bansbach-Edelmann, Amtsleiterin Finanzen und Immobilien der Stadt Mosbach, in der jüngsten Gemeinderatssitzung den vorläufigen Jahresabschluss für das Jahr 2018. In dieser Bestandsaufnahme zum Jahresende 2018 ergeben sich in der Summe Mehrerträge von rund 3,5 Millionen Euro, die Aufwendungen haben sich zudem um cirka 2,5 Millionen Euro gegenüber den Haushaltsplanungen verringert. Im Ergebnishaushalt ergab sich in den letzten Wochen des abgelaufenen Jahres eine Verbesserung von knapp 2,3 Millionen Euro gegenüber der noch Mitte Dezember im Gemeinderat vorgestellten Prognose.

Das liegt vor allem an den erheblich gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen von über zwölf Millionen Euro (plus zwei Millionen). Bansbach-Edelmann freute sich also über eine "Rekordeinnahme", ist doch eine derartig hohe Summe bei der Stadt bisher noch nicht eingegangen. Außerdem stiegen im Dezember die Gebühren- und Bußgelderträge erheblich, auch die Personalkosteneinsparungen griffen. Hinzu kommen nicht verausgabte Mittel bei Instandhaltungsmaßnahmen und Kindergartenzuschüssen. So ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis von rund sechs Millionen Euro. Erwartet worden war eine "schwarze Null".

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings - die Instandhaltungsaufwendungen. Bei ihnen wird es Überträge ins Jahr 2019 geben, die noch aus dem Ergebnis 2018 finanziert werden müssen. Der Ergebnishaushalt glänzt mit Erträgen von rund 67,4 Millionen Euro, denen Aufwendungen von gut 61,4 Millionen Euro gegenüberstehen. Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt rund 8,6 Millionen Euro. Das sind fast drei Millionen Euro mehr als geplant.

Das Zahlenwerk lässt sich aber mit den früheren Jahresabschlüssen nur annähernd vergleichen, da die Haushaltsreste nach der jetzigen Doppik anders verbucht werden als noch zu Kameralzeiten. Der Gemeindeanteil der Einkommensteuer liegt bei zwölf Mio. Euro und damit geringfügig unter dem Ansatz. Die Schlüsselzuweisungen gleichen das jedoch wieder aus. Die Verwaltungsgebühren stiegen auf eine halbe Million Euro.

Ein Anstieg von rund 200.000 Euro, der besonders den Baugenehmigungsgebühren geschuldet ist. Privatrechtliche Entgelte wie Kita-Gebühren stiegen auf 1,8 Millionen Euro. Bei den Kostenerstattungen macht sich zum einen ein Plus durch die Flüchtlingskoordination bemerkbar, aber auch die Kostenerstattungen von Personal in Folge der Umwandlung des Eigenbetriebs Alte Mälzerei in eine GmbH.

Bei den tatsächlichen Aufwendungen blieb man zumeist unter dem Ansatz, etwa beim Gebäudeunterhalt mit 400.000 Euro und beim Unterhalt von Straßen und Kanälen mit fast einer halben Million Euro. Die einzige rote Zahl bringt der Anstieg der Gewerbesteuerumlage, die bei rund 2,2 Millionen Euro liegt.

Personelle Engpässe bei der Stadt, wie auch bei den Bauunternehmen sind mit die Hauptprobleme, weshalb der Mittelabfluss im Finanzhaushalt wieder sehr schleppend verlief. Denn veranschlagt waren Investitionen von über elf Millionen Euro. Dazu kamen Ermächtigungsübertragungen von fast vier Mio. Euro. Die sieben Mio. Euro, die schließlich verausgabt wurden, führen zu einer abgearbeiteten Quote an Investitionen von unter 50 Prozent. Entsprechend mussten weniger Kredite aufgenommen werden. Der Plan hatte hier fünfeinhalb Millionen Euro vorgesehen, wovon lediglich die Ermächtigung von 2,5 Millionen Euro, die bereits als Forward-Darlehen abgesichert war, in Anspruch genommen wurde.

Der Schuldenstand beträgt nach Tilgung von fast zwei Millionen Euro rund 35 Millionen Euro und liegt damit gegenüber dem Vorjahr um rund 600.000 Euro höher. Der Bestand an liquiden Mitteln stieg auf rund elf Millionen Euro. Dieser Kassenbestand ist für die Finanzierung der geplanten negativen Liquiditätssalden in den kommenden Jahren eingeplant. Nach dem heutigen Stand wird der zweistellige Millionenbetrag bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (2022) weitgehend aufgebraucht sein.

Boris Gassert (CDU) dankte der Amtsleiterin für die guten Zahlen und warf die Überlegung in die Runde, die "Gewerbesteuerzahler vielleicht auch mal wieder zu entlasten". Worauf OB Jann sogleich auf den Schuldenstand von 1480 Euro pro Kopf verwies, mit dem man an der Spitze der Großen Kreisstädte liege. Die gute Konjunktur müsse man daher unbedingt für den Aufbau eines finanziellen Polsters nutzen, um Investitionen auch in Zukunft tätigen zu können. Auch SPD-Fraktionschef Georg Nelius warnte vor "zu viel Euphorie" und verwies auf die nur "schleppend umgesetzten Investitionen" im vergangenen Jahr.