Der Bedarf ist derzeit größer als das Angebot: Im Mosbacher Stadtgebiet fehlt es an Betreuungsplätzen in Kindergärten. Die Stadtverwaltung arbeitet daran, bestehende Angebote zu erweitern.

Von Alexander Rechner

Mosbach. Viele Kinder, wenige Plätze in Kindergärten: In Mosbach fehlt es aktuell an Kapazitäten. Obwohl die Stadtverwaltung versucht gegenzusteuern, wird sich die Situation so schnell nicht entschärfen. "Wir beschäftigen uns intensiv mit der Thematik und versuchen unser Bestes für unsere Kinder und deren Eltern", sagt Dieter Kautzmann klar. Er ist Leiter der Abteilung Bildung und Generationen der Stadt Mosbach, und bei ihm laufen die Fäden bei diesem für die Stadtverwaltung wichtigen Thema zusammen.

Schon im Februar lag die Fortschreibung der örtlichen Bedarfsplanung für Plätze in Kindergärten, Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege auf dem Tisch des Mosbacher Gemeinderats. Mit "Oberkante Unterlippe" skizzierte damals Oberbürgermeister Michael Jann die Situation im Stadtgebiet. Um den Bedarf zu decken, müsse die Stadt Mosbach was tun.

Daran arbeitet Dieter Kautzmann mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Rathaus auch gerade. Obgleich die Coronakrise diese Anstrengungen erschwert habe. "Dadurch kam es leider doch zu einigen Verzögerungen", sagt Kautzmann. Im Kindergarten- und Krippenbereich gibt es einiges zu verbessern. Für die Betreuung von Kindern im Kindergartenalter sieht man in der Stadtverwaltung einen zusätzlichen Bedarf von rund 110 bis 120 Betreuungsplätzen oder vier bis fünf reinen Kindergartengruppen. Der aktuelle Bestand von 665 Ü-3-Plätzen und 137 U-3-Plätzen reicht nicht aus. Die bislang einzige kommunale Einrichtung im Stadtgebiet, der Kindergarten in der Waldsteige, sei beispielsweise "rappelvoll", wie der Abteilungsleiter erklärt.

Die erfreuliche Entwicklung, dass seit 2017 mehr Kinder in Mosbach geboren wurden, stellt die Stadt vor einigen Herausforderungen. Um eine schnelle und zufriedenstellende Lösung zu finden, diskutiere man alle Ideen und wäge alle Möglichkeiten genau ab. Bereits konkrete Planungen würden zeitnah und mit Nachdruck vorangetrieben werden. Die Erweiterung des Kindergartens Lohrbach brachte zehn Plätze mehr. Darüber hinaus laufe gerade die Genehmigungsphase der Erweiterung der Kindergarteneinrichtung "Don Bosco". Das ist aber längst nicht alles, denn die Zeit drängt. Das neue Kindergartenjahr, das Anfang September beginnt, kommt mit großen Schritten auf die Verantwortlichen zu. "Wir sind zurzeit auch darüber im Gespräch, einen Naturkindergarten aus der Taufe zu heben", erläutert der Abteilungsleiter. Immerhin könnten dadurch weitere 20 Plätze entstehen.

Dieter Kautzmann berichtet von Gesprächen mit Einrichtungsträgern, um das Angebot dem Bedarf anzunähern. Dabei steht auch die Frage im Raum, welche Einrichtung sich mit Anbauten an den Bestand erweitern lässt. Zudem hofft Dieter Kautzmann, dass der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg eine Ausnahme zulässt und die Höchstgruppenstärke erweitert. "Das liegt jedoch nicht in unserer städtischen Hand, wir können uns lediglich mit Argumenten dafür stark machen", unterstreicht der Abteilungsleiter. Das würde eine schnelle Hilfe bedeuten.

Dagegen seien Neubauvorhaben eher mittelfristig zu betrachten. Deshalb setzt die Stadtverwaltung mittlerweile auch auf individuelle Lösungen. Dabei seien hin und wieder kreative Ideen gefragt. "In Gesprächen mit Eltern versuchen wir, Plätze zu finden und anzubieten", sagt Dieter Kautzmann. Seinen Blick richtet der Abteilungsleiter dabei auch auf einen Ausbau der Kindertagespflege. "Denn gerade für Kinder unter drei Jahren stellt dies eine echte und vollwertige Alternative zur Betreuung in den Einrichtungen dar", führt er aus.

Zwar hat der Gemeinderat die Fortschreibung der örtlichen Bedarfsplanung für Plätze in Kindergärten, Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege im Februar verabschiedet, aber Dieter Kautzmann ist davon überzeugt, dass sich das Gremium in Zukunft damit noch intensiv zu befassen hat. Schließlich ist die Betreuung nicht nur ein wichtiges Thema, sondern es ist gleichsam eine Frage mit Zukunftscharakter.