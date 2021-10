Mosbach. (schat/stm) Es ist ein Bild, das traurige Berühmtheit erlangt hat. Selbst im Dokumentationszentrum "Topografie des Terrors", das mit mehr als einer Million Besuchern im Jahr zu den meist besuchten Erinnerungsorten in Berlin zählt, ist die fotografisch festgehaltene Szenerie des Mosbacher Marktplatzes, auf dem Bücher und Kulturgegenstände in Flammen aufgehen, zu sehen. Es ist das Symbolbild für die Geschehnisse der Reichspogromnacht, bei der in Mosbach auf die Zerstörung der Synagoge die Verbrennungen auf dem Marktplatz folgten.

In Mosbach nimmt man den 9. November Jahr für Jahr zum Anlass, um die mahnende Erinnerung an die Geschehnisse im Herbst 1938 (und die schlimme Zeit danach) wach zu halten. In diesem Jahr findet die Gedenkfeier zur Reichspogromnacht am bundesweiten Gedenktag, Montag, 9. November auf dem Marktplatz statt. Gestaltet wird die Gedenkfeier vom Geschichts- und Museumsverein, der KZ-Gedenkstätte und der Volkshochschule.

"Weil Antisemitismus und Verschwörungsmythen inzwischen wieder in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, fühlen sich heute schon wieder jüdische Bürger und Bürgerinnen in Deutschland oft nicht mehr sicher. Juden werden beispielsweise für die Pandemie verantwortlich gemacht. Übergriffe, Anschläge und Beleidigungen nehmen zu", zitierte Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann bei der jüngsten Gemeinderatssitzung aus der Mitteilung zur Gedenkfeier. Als Redner konnte diesmal der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Dr. Michael Blume, gewonnen werden.

"Um ein Bekenntnis gegen Rassismus abzulegen, wäre es wichtig, dass möglichst viele Mitglieder des Gemeinderates teilnehmen", forderte Jann zur Teilnahme auf. Die Feier beginnt wegen der Pandemie um 18 Uhr auf dem Markt- statt wie bisher üblich auf dem Synagogenplatz, so sollen Abstandsregeln besser eingehalten werden können. Maskenpflicht besteht dennoch, zudem gelten die 3G-Regeln.