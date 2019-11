Mosbach. (pol/rl) Lichterloh brannte am Mittwochabend eine Gartenhütte am Schreckberg in Diedesheim. Die Feuerwehr konnte nach ihrem Eintreffen das vollständige Ausbrennen der Hütte nicht mehr verhindern. Bei dem Brand wurden einige hochwertige Geräte und mehrere Solarmodule zerstört, sodass von einem Sachschaden von etwa 20.000 Euro auszugehen ist.

Auf dem Gelände wurden außerdem ein noch brennendes Lagerfeuer entdeckt. Die Feuerwehr schließt jedoch aus, dass dieses aufgrund von Funkenflug für das Feuer in der Hütte verantwortlich ist.

Wer Hinweise darauf geben kann, wie das Gartenhäuschen in Brand geraten, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der 06261/8090 zu melden.