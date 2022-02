Von Heiko Schattauer

Mosbach/Heilbronn. Es gibt Trends, auf deren Verbreitung könnte man gut und gerne verzichten. Einer davon (siehe auch "Hintergrund") sorgt derzeit auch in der Region für Aufregung und Ärger – und für viel Arbeit bei der Polizei. Vor dem Hintergrund potenziell bedrohlicher Lagen an und sinnfreien Aktionen in Schulen hat die RNZ beim Polizeipräsidium Heilbronn, respektive Pressesprecher Carsten Diemer, nachgefragt, wie man die jüngsten Entwicklungen und Vorfälle bewertet.

Hintergrund (cdp) Schuleigentum zu klauen oder zu beschädigen – das ist das ausgegebene Ziel der sogenannten "Devious-Licks-Challenge". Auf Deutsch beutetet der Name des Wettbewerbs so viel wie "hinterhältiges, diabolisches oder verschlagenes Lecken". Nur einer von vielen Trends in den sozialen Netzwerken. Die Challenge kursiert bereits seit September 2021 auf der Plattform TikTok – [+] Lesen Sie mehr (cdp) Schuleigentum zu klauen oder zu beschädigen – das ist das ausgegebene Ziel der sogenannten "Devious-Licks-Challenge". Auf Deutsch beutetet der Name des Wettbewerbs so viel wie "hinterhältiges, diabolisches oder verschlagenes Lecken". Nur einer von vielen Trends in den sozialen Netzwerken. Die Challenge kursiert bereits seit September 2021 auf der Plattform TikTok – immer wieder wird hier zu Diebstahl und Vandalismus aufgerufen. Der Trend, ursprünglich aus den USA kommend, hat mittlerweile immense Ausmaße angenommen, auch in Deutschland kam es schon zu etlichen Vorfällen, die in Zusammenhang mit der Challenge zu sehen sind. In Würzburg etwa wurde Anfang Februar eine Schultoilette in Brand gesteckt, sieben Schülerinnen trugen Verletzungen davon, der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Auch in der Region gab es in der jüngeren Vergangenheit Fälle an Schulen, die man wohl der Challenge zuordnen muss. TikTok hat mittlerweile regiert, unter dem Stichwort Devious-Licks-Challenge sind die Kurzvideos zu gefilmten Vorfällen nicht mehr zu finden. Gelöscht sind sie aber nicht. Unter anderem Namen kursieren sie weiter auf der Plattform. Was Schüler zu einem "Beitrag" an der Challenge animiert, ist unklar – die möglichen "Likes" im Internet stehen jedenfalls einer strafrechtlichen Verfolgung gegenüber.

Um gleich auf einen der Auslöser dieses Gesprächs zu kommen: Inwieweit ist der Großeinsatz in Obrigheim von vergangener Woche abgearbeitet?

Der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mosbach laufen noch. In den kommenden Tagen werden die Ergebnisse zusammengeführt und in Form einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft Mosbach vorgelegt. Darüber hinaus wird wie immer in solchen Fällen auch der Einsatzverlauf durch die Polizei analysiert.

Welche Schlüsse zieht man daraus?

Jeder polizeiliche Einsatzanlass wird individuell bewertet, die Maßnahmen richten sich nach dieser Bewertung. Vergangene Woche hatten wir gleich mehrere Faktoren, die wir zu berücksichtigen hatten und die dann auch in die Beurteilung der Lage eingeflossen sind. Zunächst wurde am vergangenen Mittwoch in der Schule ein Schriftzug mit einer Gewaltandrohung entdeckt, am Donnerstag darauf wurde mittags auf dem Schulgelände eine scharfe Patrone gefunden und am Nachmittag wurden zwei Personen mit einer Waffe direkt neben dem Schulgebäude gesehen. Jedes Ereignis hätte alleine für sich bereits polizeiliche Maßnahmen ausgelöst. Durch den zeitlichen und örtlichen Zusammenhang der Schriftzüge, des Munitionsfundes und der verdächtigen Beobachtung, musste die Polizei die Lage sehr ernst nehmen.

Also war die Vorgehensweise der Polizei der Lage angemessen?

Ja. Das zeigt ja auch die Antwort auf die vorangestellte Frage.

Wie wird man in Zukunft in solchen Fällen vorgehen?

Wie gesagt: Jeder Einsatz wird separat bewertet – und wenn die Polizei zum Schluss kommt, dass eine Bedrohung nicht ausgeschlossen werden kann, ergreifen wir alle erforderliche Einsatzmaßnahmen.

Hat man denn überhaupt echte Optionen, derlei Vorfälle zu verhindern?

Wir als Polizei können vor allem durch gute Präventionsarbeit, bei der es auch darum geht, Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren und ihnen die Konsequenzen derartigen Handels aufzuzeigen, entgegenwirken. Wir bauen aber auch darauf, dass Eltern ihre Kinder sensibel machen. Man muss aber auch betonen, dass die große Mehrheit der Kinder und Jugendlichen vernünftig ist.

Nun stehen die Geschehnisse ja offenbar auch in einem gewissen Zusammenhang zu den sogenannten "Devious-Licks"-Challenges. Wie ernst muss man diesen Trend nehmen?

Hinsichtlich des Vorfalls in Obrigheim sieht die Polizei keine konkrete Verbindung zur Devious-Licks-Challenge. Dennoch nehmen wir diese Entwicklungen, das heißt immer wiederkehrende verschiedene Challenges, sehr ernst. Wir wissen, dass sie zu Straftaten, zu Gefahren für die Teilnehmenden und letztlich teilweise auch zu unnötigen Einsätzen führen können. Dies führt im Übrigen dazu, dass die Einsatzkräfte in dieser Zeit nicht für andere wichtige Fälle zur Verfügung stehen.

In Neckarelz gab es am Wochenende einen Vorfall, der schon in diese Challenge passt ...

Ja, dieser Fall passt schon eher in diese Trends. Aber es muss ganz deutlich gesagt werden: Die Vorfälle in Obrigheim und die Sachbeschädigungen in Mosbach sind keine Lappalien oder Scherze, sondern Straftaten, die konsequent verfolgt und bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht werden.

Um es an diesen Beispielen konkret zu machen: Welche Konsequenzen drohen den Challengern, also den Verursachern von Schäden oder Auslösern von Großeinsätzen?

Da muss man differenzieren. Einerseits ist es unsere Aufgabe, Straftaten aufzuklären. Sowohl hinsichtlich der Vorfälle in Obrigheim als auch in Neckarelz laufen unsere Ermittlungen noch. Auch die verantwortlichen der Zerstörungen in Neckarelz versuchen wir zu ermitteln. Diese können dann für die entstandenen Schäden haftbar gemacht werden. Darüber hinaus werden wir auch prüfen, ob von Verursachern von Polizeieinsätzen – wie beispielsweise letzte Woche in Obrigheim – Einsatzkosten gefordert werden können.

Von welchen Größenordnungen reden wir da?

Nach ersten Berechnungen hat dieser Einsatz Kosten in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht.

Inwieweit kann man hier denn Präventionsarbeit leisten? Sind die Challenges schon Bestandteil der Aufklärungen, die die Polizei ja regelmäßig an Schulen unternimmt?

Der Trend ist zwar nicht ganz neu, aber dennoch aktuell und wird selbstverständlich in die Präventionsvorträge eingearbeitet. Grundsätzlich wird bei den Vorträgen im Bereich Medienkompetenz bereits auf verschiedene Straftatbestände und deren Repression eingegangen. Ebenso wird vermittelt, dass Messenger und das Internet keinen rechtsfreien Raum darstellen und über die strafrechtlichen Folgen gesprochen, auch bei noch strafunmündigen Kindern (unter 14 Jahre). Die Gefahren der unterschiedlichen Social-Media-Plattformen, auch TikTok, werden ebenfalls altersgerecht thematisiert. Außerdem ist angedacht, dass sich das Referat Prävention nach solchen Ereignissen bei den Schulen meldet und sich für eine sinnvolle Nachbereitung anbietet, ohne dabei jedoch den Ermittlungserfolg von laufenden Verfahren zu gefährden. Hierunter kann eine sicherungstechnische Beratung (bei Einbruch), ebenso wie eine Lehrerfortbildung oder ein Elternabend im Bereich Medienkompetenz (eventuell mit dem Kreismedienzentrum) an der jeweiligen Schule fallen.