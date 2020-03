Mosbach. (schat) Wenn in einer Stadt eine viel befahrene Bundesstraße mitten durchs Zentrum führt, dann ist Lärm natürlich immer ein Thema. Erst recht, wenn eine weitere "B" Stadtteile tangiert und etliche Landesstraßen in der Peripherie für reges Verkehrsaufkommen sorgen. Die Große Kreisstadt Mosbach hat bereits 2016 einen Lärmaktionsplan aufgestellt, die seinerzeit vorgeschlagenen Maßnahmen waren allerdings allesamt von den zuständigen Behörden beim Regierungspräsidium Karlsruhe abgelehnt worden.

Nun also wurde der Plan überprüft und überarbeitet der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) zugeleitet. Geht es nach dem Willen von Verwaltung und Gemeinderat, der mehrheitlich für den überarbeiteten Plan stimmte, sollen die darin aufgezeigten Maßnahmen "Im Einvernehmen mit den Behörden" und "Zug um Zug" umgesetzt werden.

Ganz oben auf der Liste steht dabei die zeitnahe Einrichtung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h im Straßenzug "Am Henschelberg – Eisenbahnstraße". Eingebremst werden soll der Verkehr hier allerdings nur nachts, also im Zeitraum von 22 bis 6 Uhr.

Warum die Chancen auf tatsächliche Umsetzung heute bedeutend höher sind als noch 2016, erläuterte im Gemeinderat Dipl.-Ingenieur Uwe Zimmermann. Hintergrund ist ein VGH-Urteil aus dem Jahr 2018, wonach Lärmaktionspläne grundsätzlich umzusetzen sind, so Richt- und/oder Grenzwerte erreicht bzw. überschritten werden. So wie nachts an der L 527 im Bereich "Am Henschelberg" und in der Eisenbahnstraße. Was früher "abgebügelt" wurde, sei nun eher umsetzbar, so Zimmermann, das Ermessen liege demnach nicht mehr bei der Behörde sondern bei der Kommune.

Ebenfalls geplant ist der Einbau eine lärmoptimierten Fahrbahnbelags auf der B 27 in der OD Mosbach und eines lärmmindernden Belags auf der B 27 zwischen Mosbacher Kreuz und Überführung Heilbronner Straße (jeweils bei der nächsten Deckensanierung).