Endlich wieder eine „reale“ Ausstellung zeigen Studierende der Hochschule Mannheim im Alten Schlachthaus am Mosbacher Stadtgarten. Unter der Ägide von Prof. Dr. Martin Kim (r.) arbeiteten die Masterstudierenden Vanessa Böhme und Tobias Hammer an einer für Mosbach maßgeschneiderten Schau. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. "Wish You Were Here" lautet der Titel eines epochalen Pink-Floyd-Klassikers aus dem Jahre 1975. Gerade in Lockdown-Zeiten gewann der Abgesang auf Sänger und Gitarrist Syd Barrett an neuer Popularität, wurden die vier Worte doch zum Synonym unerfüllbarer Treffen und Wünsche. Die Studierenden der Fakultät Gestaltung an der Hochschule Mannheim wählten den Song- und Albumtitel für ihre aktuelle Hybrid-Ausstellung, die vom heutigen Mittwoch an bis zur Finissage am Sonntag im Mosbacher Domizil des Kunstvereins Neckar-Odenwald zu sehen ist.

"Ohne die Pandemie hätte es die Ausstellung in dieser Form nicht gegeben. Aber sie thematisiert nicht unbedingt die Pandemie", erläuterte Prof. Dr. Martin Kim während des Aufbaus am Sonntag, wie das eine zum anderen kam. Nach einem Semester der Videotreffen suchte er nach neuen, trotz Corona gangbaren Gestaltungswegen. So kam die gute alte Mail-Art zu neuen Ehren. Darüber hinaus dokumentieren Videos, wie die jungen Kreativen nach Alternativen zum Arbeiten auf dem Campus suchten.

Sieben Pakete – bepackt mit Themen-Inputs – gingen während eines Semesters durch sieben Ateliers, bevor sie wieder bei Kim landeten. Dessen beide Masterstudierende Vanessa Böhme und Tobias Hammer zeigen in Mosbach zudem aktuelle Arbeiten. Während Böhme Staub, Reste und Schmutz als Ausgangsmaterial für minimalistisch-experimentell anmutende "Abstriche" nimmt, greift Hammer in die Vollen: Er ernennt eine Plüsch-Schlange zum Ready-Made und stattet sie mit Sonnenbrille und Strandschuh aus, um in bester Neo-Dada-Manier über unsere unentrinnbaren Verstrickungen mit der Konsumwelt zu sinnieren.

Acht Pappkartons hat Tobias Hammer mit linearen Symbolzeichnungen versehen und nennt sie keck "Ikonenbilder". "Wir glauben alle an das Geld", erklärt der gelernte Bäcker und studierte Kommunikationsdesigner, weshalb auf dem ersten Bild ein leerer Geldbeutel zu sehen ist. Auch witzige "Arsch-Kirschen" und lasche Messer tummeln sich im Reich von "Lehrmeister Katze". In dem Vierbeiner sieht Hammer die kindlich-ursprüngliche Kraft zum Spielerischen bestens verkörpert. Der bekennende Japan-Fan nutzte Fundstücke vom Dachboden des Alten Schlachthauses, um eine abstrakt anmutende "Ikebana"-Plastik in bester Arte-povera-Tradition anzurichten. "Die Dinge liegen da; man muss sie nur noch arrangieren", findet der Künstler. Gibt dabei unumwunden zu, dass die Kombination aus Sonnenschirm-Bruchstücken, Steinen, Aschenbecher und einer zertretenen Latte auch bei ihm mitunter "ein Fragezeichen auslöst".

"Das kleine Restchen, das übrig bleibt beim Kehren" fasziniert Vanessa Böhme. Ob mit zerknittertem Thermopapier oder mit Staubpartikeln auf Klebebändern – ihre Linien an den Wänden und am Fußboden verbreiten eine rätselhaft-spannende Aura. Fast schon meditativ (die "Ikonen" lassen grüßen) führen sie das Auge von dunkel nach hell – oder umgekehrt. Christian Enzensbergers "größerer Versuch über den Schmutz" inspirierte Böhme als Begleitlektüre. Unwillkürlich denkt der Betrachter aber auch an das kosmische Phänomen des Staubs in Philipp Pullmans Trilogie "Der goldene Kompass". Dort bildet der Staub eine Art Elementarteilchen und gilt als Tor zu einer anderen Welt.

"Wir haben neue Wege gefunden, davon werden wir sicher etwas behalten", fasst Martin Kim die Entstehungsgeschichte der Ausstellung zusammen. Auch wenn die vierte Mannheim-Mosbach-Kooperation unter erschwerten Rahmenbedingungen ablief: Sehenswert sind die Exponate auf jeden Fall. Und im Fall der Mail-Art-Pakete kann der Besucher Kunst sogar wieder real mit den Fingern berühren!

Info: Die Ausstellung ist bis Sonntag, 18. Juli, täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag findet um 15 Uhr eine Finissage mit Prof. Dr. Martin Kim und dem Kunstvereinsvorsitzenden Harald Kielmann statt. Anmeldung unter (0 62 61) 93 98 50 oder info@kunstverein-neckar-odenwald.de.