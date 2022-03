Die ebenfalls in Blau und Gelb gestaltete Spendenbox nutzten viele, um so ihre Unterstützung zu geben. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Der Weltfrauentag am 8. März gab den Anlass, dass die dritte Mahnwache, die in Mosbach auf dem Château-Thierry-Platz abgehalten wurde, eine Mahnerinnenwache war. Nichtsdestotrotz waren wohl gleich viele Frauen und Männer in die Fußgängerzone gekommen. Der Anlass für die von einem überparteilichen Bündnis getragene Veranstaltung bleibt freilich gleich: der Krieg in der Ukraine geht weiter.

Am vergangenen Samstag aber sollte jener Teil der Leidtragenden in den Fokus kommen, der stärker betroffen ist als bei den Fluchtbewegungen der jüngeren Vergangenheit: Frauen. Fünf Rednerinnen waren es daher, die ans Mikrofon traten. Pfarrerin Stefanie vom Hoff unterschied jedoch nicht nach Geschlechtern in ihrem Beitrag. Sie machte auch keinen Unterschied zwischen Kriegsgeschädigten und Flüchtenden, ob sie nun aus der Ukraine, aus Mexiko oder Pakistan kämen und forderte, "bei allem Entsetzen den Weg des Friedens zu suchen".

Der Friede beginne, zitierte die Pfarrerin der evangelischen Stiftsgemeinde aus dem Wort der vier katholischen und evangelischen Bischöfe in Baden-Württemberg zum Kriegsbeginn, in den Köpfen und Herzen der Menschen. "Wir können beten und bitten Sie: Gehen Sie auf die Menschen zu und suchen Sie das Gespräch!" Vom Hoff lud zum ökumenischen Friedensgebet in die katholische Kirche St. Juliana, "von montags bis freitags jeweils um zwölf Uhr."

Dass Frauen besonderes Leid erleben müssen, wenn sie aus ihrer Heimat fliehen, das legten Nancy Gelb und Jeanette Bell vom Diakonischen Werk dar. "Die Statistiken zeigen genau, dass es vor allem Frauen sind, die erniedrigt, gepeinigt und ausgenutzt werden." Im Gegensatz zu Asylsuchenden in Deutschland im Jahr 2016, die zu gut einem Drittel weiblich und zu knapp zwei Dritteln männlich waren, habe die Verteilung im letzten Jahr bei 59 Prozent Männern und 41 Prozent Frauen gelegen. Gelb und Bell begegnen in ihrer Beratungs- und Projektarbeit geflüchteten Frauen aus allen Teilen der Welt, sie wissen um die Probleme des Nachzugs von Kindern oder Partnern, der Arbeitssuche, der Ausbildung, der Betreuungsangebote. "In den letzten sieben Jahren unserer Arbeit im Bereich Flucht und Migration wurde deutlich, dass gerade Frauen einen sicheren Raum für sich und ihre Themen brauchen."

Drei Forderungen ergeben sich für die beiden Migrationsberaterinnen: Unterkünfte für Frauen, die gut gelegen sind, mehr Deutschkurse mit Kinderbetreuung und in reinen Frauengruppen sowie eine Finanzierung für Dolmetscherkosten, wenn Therapien greifen sollen, die traumatisierten Menschen helfen. Jeanette Bell und Nancy Gelb zeichneten aber auch ein anderes Bild: "Frauen, die sich auf den Weg in eine bessere Zukunft machen, sind starke Frauen, organisierte Frauen, mutige Frauen. Frauen, die es hierher geschafft haben, sind Überlebende. Sie bringen Fähigkeiten mit, die unsere Vorstellungskraft übersteigen."

Eine "Einschätzung der Lage in dieser schrecklichen Krise" übersteigt auch Dorothee Roos’ Fähigkeiten. "Ich bekenne zunächst eine große Ratlosigkeit." Die Vorsitzende des Vereins KZ-Gedenkstätte Neckarelz sprach als vierte Rednerin. Eine Lösung habe sie schon gar nicht. Eine Betrachtung des historischen und weltpolitischen Kontextes helfen da nicht viel weiter. Doch kommen der einstigen Geschichtslehrerin und grünen Kreis- und Gemeinderätin Zweifel, ob Aufrüstung grundsätzliche Probleme lösen könnte. "Dieser Krieg muss uns lehren, neue Ideen zu entwickeln." Sie brach sie herunter auf die Ebene dessen, was wir im Alltag tun können und ging dabei zugleich über das Kriegsgeschehen hinaus: "Helfen soweit es in unserer Macht steht, hierzulande die Demokratie verteidigen und weg aus der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl."

Eine, die mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln hilft, ist Janna Baier. 1995 kam sie aus der Ukraine in den Neckar-Odenwald-Kreis. Fünf Angehörige, die jetzt geflohen seien, sind bei ihr untergekommen; ihre Nichte begleitete sie zur Mahnwache. Aufgeregt, bestürzt schilderte sie Szenen und Ereignisse der letzten Tage (auch ihrer Familie), die in der Ukraine passiert sind und fügte jedes Mal den Satz an: "Das ist im 21. Jahrhundert und mitten in Europa." Der Neckar-Odenwald-Kreis sei ihre Heimat geworden, die Ukraine bleibe ihr Vaterland, was sie in ihrer Muttersprache hinausrief: "Slava Ukraine, Herojam Slava!" Es bedeutet etwa: Hoch lebe die Ukraine und ihre Helden.

An der Collagenaktion mit blauen und gelben Karten, die die beiden jungen Organisatoren Lena-Maria Dold und Arno Meuter vorbereitet hatten, beteiligten sich viele der Mahnwachenden. Eine der Botschaften ist von einem aus dem Irak nach Deutschland Gekommenen in arabischer Schrift verfasst. "Ich wünsche mir, dass dieser Krieg stoppt und alle Menschen in Frieden miteinander leben." Die ebenfalls in Blau und Gelb gestaltete Spendenbox nutzten viele, um so ihre Unterstützung zu geben.