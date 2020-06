Von Alexander Rechner

Mosbach. Wer tritt bei der Landtagswahl im kommenden Jahr für die SPD im Neckar-Odenwald-Kreis an? Nachdem der langjährige Landtagsabgeordnete Georg Nelius auf eine erneute Bewerbung verzichtet hatte, kommt bei den Sozialdemokraten das Kandidatenkarussell in Schwung. Frank Heuß hat seinen Hut in den Ring geworfen.

Der 37-jährige Neckarelzer möchte die Nachfolge von Georg Nelius antreten und die Interessen des Neckar-Odenwald-Kreises im Landtag von Baden-Württemberg vertreten. "Ich bewerbe mich für eine neue, europäisch ausgerichtete Sozialdemokratie und möchte der SPD im Neckar-Odenwald-Kreis ein schlüssiges Gesamtkonzept anbieten, das ich glaube, als Kandidat bei den Landtagswahlen zum Erfolg führen zu können", begründet Frank Heuß seine Entscheidung.

Seit 2014 gestaltet der 37-Jährige als Mitglied des Mosbacher Gemeinderats die Kommunalpolitik mit. Schwerpunkte sieht er neben der Vertretung von spezifischen Interessen des ländlichen Raums in der sozialen Gestaltung der Digitalisierung sowie in der Erreichung von mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung bei politischen Entscheidungsfindungen.

In der SPD erwartet man indes, dass es nicht nur bei einem Bewerber bleiben wird. Zum jetzigen Zeitpunkt hat lediglich Frank Heuß sein Interesse angemeldet. "Bisher gibt es noch keinen weiteren Bewerber", erläutert Heide Lochmann als stellvertretende Kreisvorsitzende und Mitglied der Findungskommission. Jedoch befinde man sich vonseiten der Findungskommission im Dialog mit weiteren Persönlichkeiten.

Namen wollte Heide Lochmann allerdings nicht nennen. Sie verweist im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung auf den von den SPD-Mitgliedern festgelegten Fahrplan. Demnach können sich Interessenten noch bis zum 10. Juli bewerben. "Dass es bis dahin noch weitere Kandidaten geben wird, davon gehe ich aus", sagt Heide Lochmann.

Die stellvertretende Kreisvorsitzende hätte einen Wunschkandidaten gehabt, der im kommenden Jahr in das Rennen um ein Landtagsmandat hätte gehen sollen: Georg Nelius. "Ich hätte mir gewünscht, dass er nochmals angetreten wäre", verdeutlicht Heide Lochmann. Aber "schweren Herzens" hat sie die Entscheidung des aus Mosbach stammenden Landtagsabgeordneten akzeptiert müssen. "Georg Nelius hat viel für die Menschen im Kreis geleistet", würdigt sie seine Verdienste.

Der SPD-Kreisverband will die Nachfolgeregelung in einem mitgliederoffenen, demokratischen Verfahren gestalten. Ende August bis Anfang September wollen die Sozialdemokraten in einer Kreismitgliederversammlung ihre Landtagskandidatin oder ihren Landtagskandidaten nominieren. Davor sollen mehrere Diskussionsrunden im Landkreis stattfinden. Mit der Bewerbung von Frank Heuß ist nunmehr in der Kreis-SPD das Rennen eröffnet.