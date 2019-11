Mosbach. (schat) Sie wollten helfen und gerieten dann selbst in Not. Bei einem abendlichen Brandeinsatz im Diedesheimer Wengert (am Schreckberg) kam am Mittwoch ein Feuerwehrfahrzeug auf dem schmalen Weg ins Rutschen und fand im aufgeweichten Boden keinen Halt mehr.

Das schwere Einsatzfahrzeug konnte von den Feuerwehrleuten mit Seilen vor einem weiteren Abrutschen gesichert werden. Ein Autokran konnte das havarierte Fahrzeug nun aus seiner misslichen Lage befreien. Verletzt wurde niemand, auch der Brand (eine kleine Hütte stand in Flammen) konnte von weiteren Einsatzkräften offenbar zügig gelöscht werden.