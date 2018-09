Mosbach. (pol/rl) Rund 250.000 Euro Sachschaden forderte ein Brand in einer Lagerhalle in der Pfalzgraf-Otto-Straße. Laut Polizei war wohl ein technischer Defekt am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr dafür verantwortlich, dass drei in der Halle stehende Elektrotransporter Feuer fingen.

Die Feuerwehren Mosbach, Neckarelz und Diedesheim waren mit 40 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. Zusätzlich war ein Spezialist für die Brandbekämpfung bei Elektrofahrzeugen von der Feuerwehr Neckarsulm im Einsatz.

Verletzt wurde niemand. Die 3 Transporter brannten komplett aus, 30 weitere Transporter und die Lagerhalle wurden von der Hitze und durch den Ruß beschädigt.

Wie die Deutsche Post auf Anfrage der RNZ bestätigte, sind keine Briefe, Pakete oder sonstige Sendungen bei dem Feuer beschädigt worden. Briefe werden im Laufe des Donnerstages regulär zugestelllt, die Pakete werden erst am Freitag ausgeliefert, da die Räume noch verrußt sind und die Sendungen am Donnerstag noch nicht sortiert werden können.