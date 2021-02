Mosbach. (pol/rl) Nach einer mutmaßlichen Taschendiebin fahndet aktuell das Polizeirevier Mosbach. Die Frau soll im Januar für mindestens Diebstähle verantwortlich sein. Beide Mal erbeutete sie Bankkarten samt den dazugehörigen PIN-Codes. Kurz darauf hob sie damit mehrere tausend Euro am Geldausgabeautomat der Sparkassenfiliale in Neckarelz ab.

Der erste Diebstahl soll in einem Discounter im "Oberen Herrenweg" in Diedesheim oder einem Ladengeschäft in der Schlachthofstraße in Neckarelz stattgefunden haben. Hier wurde einer Frau der Geldbeutel gestohlen. Danach ging die Täterin in die Bankfiliale in Neckarelz und hob dort gegen 11 Uhr fast 2300 Euro von dem Konto der Bestohlenen ab.

Der zweite Fall soll bereits vor einem Jahr stattgefunden haben. Der Tatort war in diesem Fall vermutlich ebenfalls die Discounter-Filiale in Diedesheim. Der Betroffenen wurde ihre Karte samt PIN am 23. Januar 2020 gestohlen. Rund 1000 Euro wurden dann am gleichen Tag gegen 13.20 Uhr abgehoben. Wieder war in der Neckarelzer Sparkassenfiliale.

Bei den Abhebungen wurde die mutmaßliche Taschendiebin von der Überwachungskamera der Sparkasse gefilmt.

Mithilfe der Aufnahmen (siehe oben) versucht die Polizei nun herauszufinden, um wen es sich bei der Frau handelt. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090.