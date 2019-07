Aufgrund eines Erdschlusses kam es am Mittwochfrüh in Teilen von Mosbach zum Stromausfall. Symbolfoto: schat

Mosbach. (schat) In Privathaushalten ging plötzlich das Licht aus, in der Arztpraxis später erst mal gar nichts mehr, weil auch die Sicherungssysteme der Computerserver in die Knie gingen: Ein Stromausfall sorgte in der Nacht auf Mittwoch und am folgenden Morgen in Teilen von Mosbach für Ärger. Mehrere RNZ-Leser berichteten der Redaktion von mehr oder weniger großen Schwierigkeiten, die aufgrund vorübergehend toter Leitungen entstanden waren.

Bestätigung gab es auf RNZ-Nachfrage vonseiten der Stadtwerke Mosbach: "Im Bereich des Versorgungsgebiets Mosbach ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einem größeren Stromausfall gekommen", erklärt Geschäftsführer Jürgen Jaksz. Durch einen technischen Defekt im Bereich einer Kabel-Anschlussverbindung sei zunächst in großen Teilen von Neckarelz und Diedesheim der Strom ausgefallen, in der Folge kam es auch in weiteren Stadtteilen zu kurzzeitigen ausfällen. Rund zehn Mitarbeiter der Stadtwerke seien dann binnen weniger Minuten vor Ort gewesen. Im Rahmen der Schadenslokalisierung rund um den in Neckarelz ausgemachten Erdschluss sei es allerdings zu "weiteren Fehlern im Netz" gekommen.

An einem im Erdreich unweit der Elz laufenden Kabel soll es aufgrund einer Muffenfehlstellung zu einem sogenannten "Erdschluss" gekommen sein, schildert Geschäftsführer Ralf Winkler. Eine der 20.000 Volt führenden Phasen sei in Kontakt mit dem Erdreich gekommen; dem Erdschluss folgte im weiteren Fortgang der Kurzschluss - und weitere Schadstellen an nachfolgenden Trafostationen.

"Trotz regelmäßiger Kontrollmessungen lassen sich solche Störungen in Mittelspannungskabeln nicht vermeiden", führt Jürgen Jaksz weiter aus. "Die Stadtwerke stellten auch durch den Einsatz von Notstromaggregaten die Versorgung wieder her. Der Ausfall begann um 4.04 Uhr am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr waren 99 Prozent des Netzgebiets wieder versorgt".

Auch wenn der Strom wieder fließt, ist die Sache für die Stadtwerke noch nicht abgeschlossen: Die aufwendigen Reparaturarbeiten am Leitungsnetz im Versorgungsgebiet der Stadtwerke sollen voraussichtlich noch bis zum Wochenende andauern, so die Auskunft der Verantwortlichen.