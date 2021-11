Mosbach. Auch in Mosbach wurde im November 1938 die Synagoge in Brand gesetzt, das Inventar auf dem Marktplatz auf einem großen Scheiterhaufen verbrannt. Deshalb findet am morgigen Dienstag um 18 Uhr eine Gedenkfeier auf dem Marktplatz statt – also genau dort, wo am Morgen nach der Pogromnacht 1938 die Kultgegenstände aus der Mosbacher Synagoge verbrannt wurden. Es wird an das Schicksal jüdischer Bürgerinnen und Bürger aus Mosbach während der Diktatur des Nationalsozialismus erinnert.

Aber noch mehr als sonst wird es auch um die Gegenwart gehen: Wie ein Katalysator hat das Coronavirus neue antisemitische Tendenzen bloßgelegt, die auf alten Verschwörungsmythen beruhen, sich weiter ausbreiten. Deshalb haben die diesjährigen Verantwortlichen für die Gestaltung der Gedenkfeier – Geschichts- und Museumsverein, KZ-Gedenkstätte und VHS Mosbach – den Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Dr. Michael Blume, eingeladen. Er wird das Gestern und Heute verknüpfen und Handlungsmöglichkeiten gegen Rassismus aufzeigen. Oberbürgermeister Michael Jann wird die Teilnehmenden begrüßen.

Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, bittet das Kulturamt der Stadt Mosbach, den bereits ausgefüllten Besucherfragebogen zur Veranstaltung mitzubringen. Das Formular steht im Veranstaltungskalender (9. 11.) der Stadt Mosbach zum Herunterladen bereit.

Wer diese Möglichkeit nicht hat, kann sich das Formular auch in der Tourist Information am Marktplatz oder bei der Volkshochschule, Hauptstr. 22, abholen und zu Hause ausfüllen. Die 3G-Regel wird am Einlass zur Gedenkfeier überprüft, weshalb die Nachweise und Personalausweise bereitgehalten werden sollen. Des Weiteren besteht während der Veranstaltung die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.