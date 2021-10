Mosbach. (rnz/pm) Alleine sind sie schon ziemlich lustig. Zusammengenommen sind sie eine echte Gefahr – heißt es jedenfalls. Unter dem simplen Doppelnamen "BlöZinger" vereint, versprechen Robert Blöchl und Roland Penzinger "Kabarett, Clownerie und so". Wie das am Ende aussieht und und wie es sich anhört, das lässt sich am Donnerstag, 28. Oktober im "fideljo" in Mosbach erleben, wo das Duo sein aktuelles Programm "Erich" präsentiert. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass in den Eventbereich wird ab 19.30 Uhr gewährt.

Vorsicht ist wohl auf jeden Fall geboten: Blöchl und Penzinger gelten als Gefahr für untrainierte Zwerchfelle und eingerostete Gehirnwindungen. In ihrem Programm thematisieren sie Absurdes und (Un-)Typisches aus dem Mikro-Biotop Familie. Und es gibt natürlich eine Hintergrundgeschichte: Da musste erst das Familienoberhaupt sterben, ehe die Brüder nach 20 Jahren sich – und den Rest der Familie – wiedertreffen. Der extrovertierte Lebenskünstler Simon (Penzinger) und der Spießer Jakob (Blöchl) könnten unterschiedlicher kaum sein. Nach so langer Zeit gibt es viel zu besprechen: Warum Tante Hertha ihren Gemahl zum Schweigen verdonnert hat, Onkel Alfons auf Bewährung ist und Tante Trude am Sozial-Tourette-Syndrom leidet – irgendetwas stimmt mit dieser Familie einfach nicht …

"Robert Blöchl und Roland Penzinger hauen sich Ironie und Sarkasmus mit derartiger Wucht und Pointiertheit um die Ohren, dass es nur so kracht", versprechen die Veranstalter vor dem Auftritt des Duos in Mosbach. So oder so dürfte diese Familiensaga dem Zuschauer einiges abverlangen, das zeichnet sich schon ab. Dafür werden die Hartgesottenen dann mit urkomischer Unterhaltung und zwölf (!) verschiedenen, schauspielerisch ausgefeilten Figuren belohnt. Zumal BlöZinger als Großmeister der Gestik und Mimik gelten. Mit "Erich" kommen reichlich Rollen im irrwitzigen Wechsel, Klartext – und eine ordentliche Prise österreichischer Schmäh. Das kann ein echt erlebnisreicher Abend werden.

Info: Eintrittskarten für "BlöZinger" am 28. Oktober gibt es im fideljo oder über die Website: www.fideljo.de.