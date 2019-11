Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Der nahende 30. Jahrestag der Maueröffnung am 9. November hält in Mosbach noch ein anderes Jubiläum bereit, das mit den Ereignissen des Jahres 1989 aber in engem Zusammenhang steht: seit drei Jahrzehnten sind die Große Kreisstadt, das thüringische Pößneck und das nordfranzösische Château-Thierry durch freundschaftliche Bande verknüpft. Eine Städtefreundschaft also, die über die gewohnten Eins-zu-eins-Stadtpartnerschaften hinausreicht. Eine Dreiecksbeziehung, eine Ménage à trois, die die üblichen Merkmale solcher Dreierverhältnisse - instabil, spannungsreich, nur von kurzer Dauer - vermissen lässt.

Den Akteuren in den drei Kommunen war das ein Grund zum Feiern "am geografischen Mittelpunkt", wo sich Oberbürgermeister Michael Jann in der Alten Mälzerei einordnete. Mit Bürgermeister Michael Keilbach begrüßte er den Kollegen Modde aus Pößneck, auch er mit Vornamen Michael und somit im großen Feierdreierlei eine weitere Drei mit Bedeutung. Stadtrat Bokassia aus Château-Thierry aber heißt Felix. Er vertrat Bürgermeister Sébastien Eugène, dessen Grüße er überbrachte.

Nun ist die Städtepartnerschaft zwischen der Kleinstadt im Odenwald und der zwischen Paris und Reims längst älter (1974 unterzeichneten Fritz Baier und André Rossi den Vertrag). Und noch älter sind die Bande zwischen Château-Thierry und Pößneck. "Bereits in den 1960er-Jahren hatten die französischen Freunde die Weitsicht", berichtete Oberbürgermeister Jann, "den europäischen Gedanken auch in das andere Deutschland zu tragen." So sei lange vor dem Mauerfall eine schwierige, aber allen Widerständen zum Trotz dauerhafte Freundschaft entstanden.

Und aus dieser ging eine weitere, eine erweiterte hervor. Am 12. Dezember 1989, kaum mehr als einen Monat nach der Maueröffnung, waren es die Herren Fritz Raff, Gerhard Reißig und Dominique Jourdain, die im Rathaus von Château-Thierry den Freundschaftsvertrag unterzeichneten. Die dortige Zeitung überschrieb ihren Bericht damals bedeutungsschwer mit der Überschrift: Les deux Alle-magnes à Château-Thierry, was übersetzt heißt, dass die "beiden Deutschlands" zu Gast waren, weit mehr als "nur" zwei Deutsche (siehe großes Bild).

Michael Jann dankte den "lieben Freunden" in Frankreich, dass sie zwei deutsche Städte zusammengeführt hätten. Michael Modde wiederum benutzte für die drei Jahrzehnte währende Freundschaft ein Wort, wie es nach dem Mauerfall immer wieder zu hören gewesen sei: "Wahnsinn!"

Auch die deutsche-deutsche Beziehung wurde mit Leben gefüllt. Von harten Jahren in den 1990ern sprach Modde ebenso wie von Absturz und Aufbruch. "Heute hat sich unsere Stadt prächtig entwickelt", stellte er der Arbeitslosenquote aus jener Zeit (mehr als 20 Prozent) die aktuelle von fünf Prozent gegenüber.

Wie die Dreiecksfreundschaft begann und mit Leben erfüllt wurde, davon erzählten Karlheinz Holtz, Danièle Briet und Christel Hoffmann als "Zeitzeugen". Holtz war seinerzeit als Gemeinde- und Kreisrat an der ersten Kontaktaufnahme wie späteren Besuchen in Thüringen dabei. Danièle Briet war Deutschlehrerin und als solche in die deutsch-französischen Beziehungen lange eingebunden. Seit dreieinhalb Jahren leitet sie das Partnerschaftskomitee in Château-Thierry.

"Es war eine aufregende Zeit", erinnerte sich Christel Hoffmann. Als Sekretärin des ersten frei gewählten Bürgermeisters in Pößneck sei sie in die Aufgaben (auch der Freundschafts- und Partnerbeziehungen) hineingewachsen, um schließlich dafür zu brennen. Ihr Appell nach 30 Jahren Dreistädtefreundschaft hat von dieser Leidenschaft nichts verloren. "Brennen Sie wie ich!"