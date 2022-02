Von Noemi Girgla

Mosbach. Tattoo-Künstler haben laut Tim Strauß eine "krasse Zeit" mit viel Existenzangst hinter sich. Zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt sei dann noch am 4. Januar die sogenannte "Reach-Verordnung" in Kraft getreten. Diese schränkt die Grenzwerte gewisser Inhaltsstoffe in Tattoofarben so stark ein, dass bislang verwendete Farben kaum noch verwendet werden können, berichtet Strauß. Er betreibt seit 2007 das Tattoostudio "Body Grafix" am Mosbacher Marktplatz. "Nach knapp zwei Jahren Corona einer ganzen Branche jetzt noch die Arbeitsmittel zu verweigern, ist mehr als grenzwertig", sagt er. Man könne sich dem Gefühl nicht verwehren, dass sich die Politik für die "kleinen Branchen" gar nicht interessiere.

Dabei steht das Body Grafix noch besser da, als viele anderen Tattoostudios. "Gott sei Dank haben wir Farbe gefunden und noch rechtzeitig bestellt. Wir gehören zu den wenigen, die jetzt nicht eingeschränkt sind", sagt Strauß. Die meisten Tattoostudios könnten momentan keine bunten Arbeiten anbieten.

"Von ehemals 18 Farbherstellern sind jetzt noch sechs mit Reach-konformen Produkten geblieben. Lediglich drei haben derzeit bunte Farben, andere warten noch auf deren Zulassung in Deutschland", nennt Davorin Avbreht, der das Body Grafix leitet, Zahlen. Die Farben, die das Mosbacher Tattoostudio gerade noch rechtzeitig bestellen konnte, wurden kurz vor Jahresende und somit erst unmittelbar vor dem Inkrafttreten der Verordnung zugelassen. Für jede einzelne bewahrt man im Studio Reach-konforme Zertifikate in einem Ordner auf, um diese im Fall einer Stichprobe dem Lebensmittelkontrolldienst präsentieren zu können.

"Momentan kann man nicht mal bestellen. Die Hersteller wissen einfach nicht, wann die neuen Farben lieferbar sind", beschreibt Strauß die Lage der Branche. In der Tattooszene gehe man davon aus, dass die Versorgung in zwei bis drei Monaten wieder gewährleistet werden könne. "Das ist aber reine Spekulation", schränkt er ein.

Hinzu komme, dass die neuen Farben um einiges teurer seien als die, mit denen man Jahrzehnte gearbeitet habe, geben die beiden Tattoo-Künstler zu bedenken. Und nicht nur die Farben sind teurer geworden. "Seit Beginn der Pandemie haben sich die Preise für die medizinischen Materialien, mit denen wir auch schon davor tagtäglich gearbeitete haben, wie Handschuhe, Desinfektionsmittel, etc. um ein Vielfaches erhöht", gibt Avbreht zu bedenken. "Das sind bestimmt um die 30 Prozent", schätzt Strauß. Und Besserung sei nicht in Sicht. Die Preise jedoch auf die Kunden umzulegen, hält der Body-Grafix-Inhaber für schwierig.

Bis zum Schluss hätte man darauf gehofft, mehr Kulanzzeit für die alten Farben zu bekommen, verraten Strauß und Avbreht. Nun sei die ohnehin schon angeschlagene Branche genötigt gewesen, nach den fehlenden Umsätzen der vergangenen zwei Jahre die alten Farben in den Müll zu werfen und auf einen Schlag viel Geld für neue Arbeitsmaterialien zu investieren. "Wir können nicht ins Homeoffice gehen. Unsere Einnahmen generieren wir ausschließlich in Präsenz", führt der Studiomanager an. Insgesamt sei durch drei Lockdowns neun Monate lang geschlossen gewesen.

"Das Schlimmste für uns waren aber nicht Corona oder die Schließungen, sondern die Unfähigkeit der Politik, uns irgendeine Planungsoption in Aussicht zu stellen", ärgert sich Strauß immer noch. "Es fehlten Informationen und während der Lockdowns war kein Ende in Sicht." Auf einen Schlag mussten auf Monate gebuchte Termine verschoben werden, ohne den Kunden ein neues Datum in Aussicht stellen zu können.

"Das ist vor allem bei großen Projekten, wie Arbeiten am Rücken traurig", meint Strauß. Während ein solches Konzept normalerweise in rund sechs Monaten vollendet werden könne, würde es durch die Pandemie auf zwei bis drei Jahre ausgedehnt – zumal jetzt auch noch die Farben fehlten. Denn nicht mal, um bereits Begonnenes fertigzustellen, dürfen die anfangs verwendet Farben noch genutzt werden.

Am ärgerlichsten finden Strauß und Avbreht, dass die neue Verordnung aus einem bloßen Verdacht heraus verhängt wurde. "In den 22 Jahren, die ich mit den Farben tätowiert habe, habe ich noch keine allergische Reaktion beobachten können – und kenne auch keinen, der das hat", sagt Strauß. Auch Beweise dafür, dass enthaltenen Inhaltsstoffe krebserregend seien, gebe es nicht. "Dass die Stoffe gesundheitsschädigend sein sollen, beruht auf einer bloßen Vermutung", echauffiert sich Davorin Avbreht.

In Gegensatz dazu wisse man, dass Alkohol und Zigaretten durchaus krank machen können – auf die Idee solcher Verbote komme jedoch keiner, fügt Tim Strauß hinzu. Außerdem werde ja auch keiner gezwungen, sich tätowieren zu lassen. "Es ist eine freiwillige Entscheidung, ob man die Farbe unter der Haut haben möchte oder nicht."

Auch wenn die Auftragslage noch nicht wieder wie vor der Pandemie ist, sind die Bücher im Body Grafix wieder gut gefüllt. "Wir können froh sein, dass wir so einen riesigen und tollen Kundenkreis haben. Sonst hätten wir ein Problem", sind sich die beiden Tätowierer einig, wenn sie auf die "krasse Zeit" zurückblicken, die noch immer nachwirkt. "Zumindest sieht es derzeit nicht nach einer weiteren Schließung aus", zeigt sich Strauß optimistisch.

Zumindest ist die Reach-konforme schwarze Farbe einigermaßen problemlos lieferbar. Aber nachdem die meisten Aspekte des täglichen Lebens jetzt lange genug nur schwarz oder weiß waren, hofft momentan wohl nicht nur die Tattooszene möglichst bald auf neue Farben.