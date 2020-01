Mosbach. (schat) Es ist nicht immer gut, wenn es läuft: Zur Unzeit – am späten Freitagabend nämlich – meldeten die Computer- und Kontrollsysteme der Stadtwerke Mosbach, dass es an einer Stelle läuft, an der es zumindest in dieser Art nicht laufen sollte: Unmittelbar neben der Hauptverkehrsader der Stadt, der Bundesstraße 27, sorgte ein Rohrbruch an einer Hauptwasserleitung für einen Wasserlauf der unerwünschten Art.

Die Ratsherrenweckfeier im Bürgersaal des historischen Rathauses war gerade in vollem Gange, da schrillten bei den beiden Geschäftsführern der Stadtwerke, Jürgen Jaksz und Ralf Winkler, die Alarmglocken (des Mobiltelefons). Eilig wurde die für solche Fälle verpflichtete Baufirma Rapp verständigt, die sich – gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadtwerke – dann auch umgehend an die Behebung des Hauptleitungsschadens machte. Auch für Mosbachs Bürgermeister Michael Keilbach hieß es statt Feierabend kurzzeitig Noteinsatz: Er musste eine halbseitige Sperrung der B 27 samt Ampelschaltung organisieren.

Wie es der Zufall manchmal will, versetzte die überraschende Schadensmeldung allerdings nicht nur die Verantwortlichen vom Feier- in den Einsatzmodus. Auch die Mitarbeiter des Mosbacher Bauunternehmens Rapp wurden vom Rohrbruch aus der gemütlichen Runde gerissen. Nur ein paar Meter vom Einsatzort entfernt hatte man nämlich eine nachträgliche Weihnachtsfeier im "Amtsstüble" gefeiert, als die Anforderung zur umgehenden Schadensbehebung einging.

Unter Flutlicht und Einsatz von schwerem Gerät konnte man die brüchig gewordene Graugussleitung schließlich recht fix wieder abdichten und dafür sorgen, dass alles wieder so im Fluss ist, wie es auch sein soll. Am Samstagmorgen zeugte lediglich noch eine kleine Absperrung um den bereits wieder verfüllten Arbeitsgraben vom Wasserrohrbruch in der Nacht zuvor.

Wirklich bemerkt haben dürften den laut Auskunft von Ralf Winkler allenfalls ein paar Anlieger in direkter Nachbarschaft der Schadstelle. Die Kosten für die schnelle Schadensbehebung schätzt er derweil auf mindestens 10.000 Euro.