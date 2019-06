Idealbild: Aktive Schüler, die sich rege am Unterricht beteiligen. Zum Schulbeginn am frühen Morgen ist es um die Aufmerksamkeit aber nicht immer wie gewünscht bestellt, weshalb nun (wieder einmal) über einen späteren Unterrichtsbeginn diskutiert wird. Foto: dpa

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Kurz vor 6 Uhr aufstehen, 6.45 Uhr auf den Bus, 7.45 Uhr Unterrichtsbeginn. Viele Schüler in der Region beginnen ihren Tag nicht selten mit müden Augen und begrenzter Aufnahmefähigkeit. Da wird der Vorstoß, den der ehemalige Lehrer und heutige Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg just in der Ferienzeit macht, so manchen Schüler freuen: Winfried Hermann fordert ein Umdenken in Sachen Schulbeginn, eine Abkehr vom weitgehend vereinheitlichten Schulbeginn, bei dem der Gong zur ersten Stunde bereits um 7.45 Uhr läutet.

Zwar liegt der Anstoß des Verkehrsministers in einer möglichen Entzerrung des morgendlichen Verkehrs begründet, er basiert aber auch auf Untersuchungen, die bereits mehrfach die Sinnhaftigkeit eines (so) frühen Unterrichtsbeginns beleuchtet und teilweise auch infrage gestellt haben. Wie aber beurteilt man in der Region die Idee eines späteren Unterrichtsbeginns? Die RNZ hat trotz Ferienzeit einige schulalltagserfahrene Ansprechpartner um deren Einschätzung gebeten. Die Meinungen gehen dabei durchaus auseinander.

"Der Minister setzt da ein Ideal mit kurzen Wegen und Ganztagsschulen, das im ländlichen Raum so natürlich nicht gegeben ist", relativiert Bernhard Edin, Kreisvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Den empirischen Untersuchungen könne und wolle er aber nicht widersprechen. Zumal er selbst als Lehrer an der Realschule Obrigheim gute Erfahrungen mit einem etwas späteren Unterrichtsbeginn (an der RSO startet man um 8.15 Uhr) gemacht hat. Edin kann bestätigen, dass man gerade bei den höheren Klassen am frühen Morgen schon in manch müdes Gesicht blicke, die Aufnahmefähigkeit noch nicht immer voll da sei. Allerdings weiß er aus Erfahrung auch, dass die Konzentration hinten raus, also in Richtung Nachmittag, eben häufig auch wieder fehlt oder zumindest schwindet. Im Halbtagsbetrieb (gerade im ländlichen Raum die Regel) sei es daher schwierig, einfach Unterricht nach hinten zu schieben. Wenngleich gerade im Bezug auf mitunter lange Busanfahrten ein späterer Start am Morgen schon sinnvoll sei.

Die tägliche Anfahrt sieht auch Ralf Trabold, Schulleiter der Ludwig-Erhard-Schule. "Von daher wäre es natürlich schon schön, erst um 9 Uhr anzufangen." Allerdings kommt auch er schnell auf die daraus resultierende Verlängerung des Unterrichts in den Nachmittag hinein zu sprechen. Und die sei bei Schülern alles andere als beliebt, gerade im Frühjahr und Sommer.

"Ich persönlich bin der Meinung, dass man früh mit dem Unterricht beginnen sollte", positioniert sich Nicolaus-Kistner-Gymnasium-Schulleiter Jochen Herkert recht klar. Seine Erfahrungen aus der Unterrichtspraxis decken sich nicht mit den Erkenntnissen von Untersuchungen, wonach sich die Aufmerksamkeitsphasen der Schüler mit zunehmendem Alter zeitlich nach hinten verschieben. "Mit einem guten Opener zu Beginn einer Stunde klappt auch alles um 7.50 Uhr", findet Herkert. Bei einer möglichen Verschiebung in Richtung Nachmittag sieht er zudem Probleme in Bezug auf Hobbys oder Vereinsaktivitäten.

Andererseits berichtet Bernd Kühnle, pensionierter Lehrer aus Neunkirchen, von zwar subjektiven, aber "ausschließlich guten Erfahrungen" mit einem späteren Unterrichtsbeginn. Kühnle ist in Kanada aufgewachsen, Schulbeginn war da stets um 9 Uhr.

Dass die charmante Idee für einen späteren Unterrichtsauftakt auch in der Region ein echtes Thema wird, scheint derzeit nicht allzu wahrscheinlich. "Grundsätzlich nichts dagegen" hätte einstweilen der "Schulbeauftragte" der Stadt Mosbach, Eckhard Böer. Allerdings habe man das "immer mal wieder angerissene" Thema in der jüngeren Vergangenheit "nicht konkret vertieft". Aber wer weiß - vielleicht bringt der Verkehrsminister ja (wieder) Fahrt in die Diskussion.