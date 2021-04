Mosbach. (schat) Klopapier neben der Designer-Jeans, Nudeln zur italienischen Kindermode, grüne Linsen und Apfelsaft aus der Region zur Mode für Sie und Ihn – mit einem angepassten Angebot versuchen Mosbacher Mode-Einzelhändler, sich an die besondere Situation in der Coronakrise anzupassen. Die Modeläden Schwing, Spitzer und Benetton hatten am Dienstag ihre Türen für Kunden geöffnet, aufgrund der erfolgten Umgestaltung des Sortiments sieht man sich als systemrelevant oder eben zumindest als Versorger des täglichen Bedarfs. Dafür haben die jeweiligen Ladenbetreiber/-eigentümer auch eine Gewerbeummeldung vorgenommen, die wiederum helfen soll, weitere Betriebseinschränkungen in der anhaltenden Coronapandemie abzuwenden.

Ob das auf Dauer funktioniert, ist offen – seitens der Landesregierung will man derlei Sortimentsänderungen offenbar nicht gelten lassen, eine Öffnung in Lockdown-Zeiten lasse sich damit nicht rechtfertigen. Die Einzelhändler sehen das natürlich anders, verweisen u. a. auf die Einhaltung des geforderten Umsatzanteils der relevanten Ware von 60 Prozent. Dass das Ansteckungsrisiko in den Läden selbst dank umfangreicher Maßnahmen nahezu nicht existent sei, darauf hatten Schwing und Co. ohnehin schon mehrfach hingewiesen.

"Wirtschaftlich ungerecht"

"Wir haben mehr als 200 Quadratmeter Ausstellungs- und Verkaufsfläche und im Laden sind eigentlich nie mehr als zwei oder drei Kunden gleichzeitig", verdeutlicht Sarah Brechter am Dienstagvormittag in der Räumen von Spitzer Moden, während eine Kundin im Hintergrund nach Linsen und leichten Sommerhosen schaut. Gegenüber berichtet Christine Bieler von Kundschaft, der sie am Morgen schon Nudeln und Babykleidung verkauft hat, die Berres-Produkte aus Walldürner Fertigung würden ebenso nachgefragt wie die von Benetton mit italienischem Label.

Geöffnet hatte trotz der für den klassischen Einzelhandel verordneten Rückkehr zum "Click und Collect" (also der reinen Abholung nach Bestellung) auch Holger Schwing seine beiden Modeläden, die inzwischen (auch) als Klopapier-Superstore firmieren. Er sieht es nach wie vor als "Riesensauerei" an, dass in Supermärkten und Drogerien alles erlaubt sei und nichts kontrolliert werde, während dem Einzelhandel strenge Reglementierungen auferlegt werden. Über diese "wirtschaftliche Ungerechtigkeit ohne nachvollziehbaren Hintergrund rege ich mich tierisch auf".

Adressat seiner Klage ist der Verordnungsgeber, also "ganz direkt Ministerpräsident Kretschmann". Den hatte der Vorsitzende der Händlergemeinschaft Mosbach Aktiv zuletzt auch persönlich angeschrieben, deutlich auf Sorgen, Nöte und vor allem auch Ungerechtigkeiten hingewiesen. Auf eine Antwort auf seinen Brief wartet Holger Schwing bis dato allerdings noch.

Wie die aktuellen Vorgaben jenes Verordnungsgebers nun mit Blick auf die angepassten Läden in der Mosbacher Fußgängerzone interpretiert werden? Die kommenden Tage werden es zeigen ...