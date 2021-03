Hans Happes beim Englischunterricht in der African Rainbow Secondary School in Sumbawanga. „Materiell haben die Menschen nicht viel. Doch allen Schwierigkeiten begegnen sie gelassen, sind fröhlich und stets hilfsbereit“, so der ehemalige NKG-Rektor. Foto: Happes

Von Caspar Oesterreich

Mosbach/Sumbawanga. Mit Physik hat Dr. Hans Happes eigentlich nichts am Hut. Zwar war er bis 2016 Schulleiter des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums in Mosbach – unterrichte 36 Jahre lang allerdings Erdkunde und Englisch, Naturwissenschaften wenn überhaupt nur in Vertretung. Und doch trägt ausgerechnet ein Physiklabor in Tansania seinen Namen, fast 7000 Kilometer Luftlinie von Happes Heimat im Odenwald entfernt. "Die Schlawiner haben meinen Namen natürlich an die Wand gepinselt, als ich nicht da war", erklärt der 68-Jährige im Gespräch mit der RNZ. Wäre er vor Ort gewesen, er hätte es wahrscheinlich nicht zugelassen.

Happes ist bescheiden, sein soziales Engagement nicht seinem Ego, sondern vielmehr seiner ausgeprägter Nächstenliebe zuzuschreiben. Wäre das anders, hätten die RNZ wohl schon viel früher über seine ehrenamtliche Arbeit in Sumbawanga berichtet, einer knapp 130.000-Einwohner-Stadt im Südwesten Tansanias nahe der Grenze zu Sambia und der Demokratischen Republik Kongo. Doch Happes hing sein Engagement in Afrika nie an die große Glocke – fokussiert sich stattdessen auf die Hilfe vor Ort.

Entsendet von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit modernisiert der Mosbacher als Teilnehmer des "Senior Experten Service" (SES) seit 2017 die "African Rainbow Secondary School" in einem der Randbezirke Sumbawangas. Viermal war er bereits vor Ort, meist drei Monate am Stück. Nur 2020 musste er nach sechs Wochen wieder abreisen, als coronabedingt alle Linienflüge eingestellt wurden und die Bundesregierung ihn nach Hause holte. "Ich wäre auch dort geblieben", sagt Happes. Schließlich gebe es noch so viel zu tun. "Und wer einmal nach Tansania geht, verliebt sich in Land und Leute. Materiell haben die Menschen dort nicht viel. Doch allen Schwierigkeiten begegnen sie gelassen, sind fröhlich und hilfsbereit, singen anstatt schon bei den kleinsten Problemen zu nörgeln wie die meisten Deutschen es tun würden."

Zu Happes Aufgaben an der "African Rainbow Secondary School" gehören neben der Schulung von Mitarbeitern und Lehrkräften auch das Verwaltungs- und Organisationsmanagement, Hilfe bei der Unterrichtsgestaltung sowie der Lehrplan-Erstellung sowie die Realisierung verschiedener interner Schulprojekte. Zu seinen größten Errungenschaften zählt der Ausbau der Oberstufe, wofür neben einem Chemie- und Biologielabor eben jenes Physiklabor errichtet wurde, das nun seinen Namen trägt.

Um Hans Happes für sein Engagement zu ehren, wurde das neue Physiklabor nach ihm benannt. Ohne den Fachraum gäbe es keine Oberstufe an der Schule. Foto: Happes

"Dr. Hans Happes Physics Laboratory" steht in großen Versalien an der Fassade des Gebäudes – um die Hilfsbereitschaft, das Engagement des "Muzungu", des Weißen, wie Happes von den Einheimischen häufig genannt wird, gebührend zu würdigen. Dank ihm können die Schüler nun die Hochschulreife erlangen. "Bis 2022 soll außerdem eine Berufsschule entstehen, in der sich die Schüler zu Elektrikern und Klempnern ausbilden lassen können."

Maßgeblich trug der Mosbacher auch dazu bei, 40 Waisenkindern ein Zuhause auf dem Schulgelände zu geben. Mit finanzieller Hilfe des Rotary Clubs Neckar-Odenwald-Kreis, der bisher zweimal je 5000 Euro spendete, konnten Betten, Schränke, Tische und Stühle für die Kinder angeschafft werden. "Außerdem haben wir von dem Geld den Internetanschluss der Schule finanziert. Als Nächstes steht dann die Modernisierung der Schulküche sowie der Toiletten an", erklärt Happes.

Die Wasserleitungen dafür seien bei seinem letzten Besuch bereits verlegt worden. Zuvor hatte es nur einen Brunnen in der Mitte des Schulhofs gegeben. "Das Leben der Menschen ist einfach ein ganz anderes als unseres", berichtet der Mosbacher. "Aber trotzdem sind sie glücklich – vielleicht sogar glücklicher als wir." Sogenannte "Helikoptereltern", wie sie es in jeder Deutschen Schulklasse gibt, finde man in Afrika nicht. "Die Kinder sind viel selbstständiger, alle gehen zu Fuß zur Schule, an ein ,Taxi Mama’ ist nicht zu denken. Manche Kinder laufen bis zu zehn Kilometer, und nachmittags dieselbe Strecke wieder zurück."

Auf die Idee, in Afrika aktiv zu werden, kam Hans Happes durch den ehemaligen Mosbacher Oberbürgermeister Gerhard Lauth. "Es muss 2013 gewesen sein, als er mit einer großen Delegation aus Ghana – darunter ehemalige Parlamentsabgeordnete und ein früherer Ministerpräsident – das NKG besuchte", berichtet Happes. Dabei habe Lauth so von seiner ehrenamtlichen Arbeit in Afrika geschwärmt und die Gäste seien so fröhlich, ausgelassen und lebensfroh gewesen, dass auch Happes neugierig wurde und sich kurzerhand selbst beim SES meldete.

Seitdem hat er viele Ehrenamtliche getroffen, die sein Engagement für Afrika teilen. Ärzte und Ingenieure im Ruhestand, aber auch junge Menschen wie die zwei Däninnen, die in Sumbawanga ein Jahr lang die Ausbildung vieler Jugendlicher zum Schreiner betreuten. "Diese kleinen Projekte, die durch Freiwillige getragen und von Spenden finanziert werden, erreichen viel mehr als die Millionen Euro an Entwicklungshilfe, die im Korruptionssumpf versinken."

Info: Wer mehr über die Arbeit von Hans Happes erfahren und diese unterstützen möchte, kann sich per E-Mail an hhappes@web.de bei ihm melden.