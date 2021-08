Mosbach. (frh) Als vor einem Monat die Bilder von der verheerenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auftauchten, wurde schnell deutlich, dass hier über einen längeren Zeitraum Hilfe benötigt wird. Beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) zögerte man nicht, bundesweit Kontingente in den Einsatz vor Ort zu schicken; auch aus dem DRK-Kreisverband Mosbach waren mehrere Freiwillige dabei. Zuletzt wirkten drei Ehrenamtliche in einer Verpflegungsstelle mit.

Insgesamt vier Rettungssanitäter und ein Sanitätshelfer brachen bereits Mitte Juli unmittelbar nach den Starkregenereignissen nach Rheinland-Pfalz auf. Eingesetzt wurden der landesweiten Anforderung entsprechend zwei Notfallkrankenwagen vom Typ B, die von den Bereitschaften in Elztal und Waldbrunn stammten. Die Besatzungen halfen im Rahmen der Einsatzkoordination des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg im Raum Ahrweiler bei der rettungsdienstlichen Versorgung mit. Im Einsatz vor Ort waren Xenia Schäfer, Simon Liepert, Tillmann Karl, Sebastian Brauch und Julian König. Jakob Schlegel und Yannik Spohrer blieben als Reserve auf Abruf.

Darüber hinaus waren im Bereich der psychosozialen Notfallversorgung mit Jutta Hoffmann und Patrick Haag zwei weitere Kräfte vor Ort im Dienst. Ferner bereitete sich ein Betreuungsteam um Gruppenführer Marco Berg nach dem Schadensereignis auf einen Einsatz vor. Feldbetten, Decken, Zelte und anderes Einsatzmaterial verlud man, um auf Anforderung rasch helfen zu können. Dies wurde dann jedoch nicht erforderlich.

Häufig übersehen werden wichtige Arbeiten im Hintergrund, wie sie etwa von der Verpflegungsstelle des DRK in der Gemeinde Grafschaft erfüllt werden. Dort wirkten mit Nadja Roos, Ali Al Hadaoh und Stefan Seyfferth drei Aktive aus dem hiesigen Kreisverband als Teil des Personalkontingents des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg mit. Zu ihren Aufgaben gehörte eine Woche lang insbesondere die Bereitstellung von Kaltverpflegung in Form von Lunchpaketen. Diese wurden zusammengestellt, verpackt und von den Fahrern an die Ausgabestellen vor Ort geliefert. Der Landesverband hat bisher bereits mehr als 500 Einsatzkräfte zur Bewältigung der Umweltgeschehnisse entsandt.

So unterschiedlich die Aufgaben sind, so gleichermaßen bedeutsam fügten sich die Beiträge in das Ganze ein. Einige bleibende Eindrücke mitgenommen zu haben, erklärten die Helfer aus den beteiligten DRK-Ortsvereinen und Bereitschaften des Kreisverbandes unisono. Dass sie jederzeit wieder helfen würden, wenn sich solche Katastrophen ereignen und Menschen auf diese Hilfe angewiesen sind, daran ließen sie ebenfalls keinen Zweifel. Xenia Schäfer wird bereits in Kürze wieder für eine Woche in Grafschaft sein und dort voraussichtlich Verpflegung ausfahren.

DRK-Kreisbereitschaftsleiter Urban Fuchs und Kreisgeschäftsführer Steffen Blaschek sind dankbar für das Engagement. Auch DRK-Präsident Gerhard Lauth lobt den "selbstlosen Einsatz unserer Helferinnen und Helfer". Das DRK habe unter Beweis gestellt, da zu sein, wenn Menschen in Not sind.