Mosbach. (cao) Da staunten einige RNZ-Leser nicht schlecht. Nachdem Ende März bereits eine Formation aus fünf Chinook-Helikoptern der US-Airforce über den Odenwald gedonnert war, sorgten dieser Tage drei große militärische Transportflugzeuge in der Region für Aufsehen. Und natürlich kam erneut die Frage auf: Wer macht da denn schon wieder Krach über dem Odenwald?

Antwort: Erneut die Amerikaner. Wie ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr auf Anfrage mitteilte, handelte es sich diesmal um eine "Dreierformation des Transportflugzeugs vom Typ Hercules C-130 der US-Streitkräfte". Die Luftfahrzeuge seien am vergangenen Mittwoch gegen 19.35 Uhr rund 14 Kilometer nördlich von Mosbach, mit einer Geschwindigkeit von 428 km/h und in einer Höhe von etwa 3000 Metern, in Richtung Westen unterwegs gewesen und um 19.53 Uhr in Ramstein gelandet.