Mosbach. (schat) Früher war alles besser? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber was das Nachtleben in Mosbach angeht, war früher zumindest mal mehr. Rockpalast, Music Park, Pupille, Ti-Club ... eine Disco gab es in der Großen Kreisstadt eigentlich immer, zeitweise sogar mehrere gleichzeitig. Vor allem der "Rockpalast" hatte einst Kultstatus, war über Jahre eine feste Größe im Nachtleben und im Terminkalender der Nachtschwärmer.

Mit dem Rockpalast groß geworden ist Markus Hornyak, der den allermeisten besser und manchen vielleicht sogar nur als "DJ Jones" bekannt ist. Im zarten Alter von 19 hat der in Sulzbach aufgewachsene Musikliebhaber das erste Mal im "Palast" aufgelegt. Platten, versteht sich - denn das DJ-Debüt von Jones ging im Jahr 1986 über die Bühne der Mosbacher Disco im markanten "Schlappenmüller-Bau".

Auch ohne Disco ist DJ Jones im Namen guter Rockmusik unterwegs. Archivfoto: Kern

Zwei Jahre lang rockte der junge DJ den Laden vom Mischpult aus, später legte er im "Excalibur" in der Industriestraße und im "H 96" im Keller des Obertorzentrums auf. Auch in der "Music Hall" in Buchen (heute "Halli Galli") und in der "Roadstation" auf dem Bergfeld war DJ Jones der Mann für die Musik.

Und heute? Auch wenn es die klassische Disco in Mosbach gar nicht mehr gibt, kann es Jones nicht lassen, legt weiter auf. Und das ist offenbar ganz gut so, denn die Einzel-Events, die etwa als "Rockparty mit DJ Jones" angekündigt werden, sind meist Selbstläufer und ratzfatz ausverkauft. "Ich versteh’ das auch nicht ganz", sagt der Routinier mit der Vorliebe für die gute, alte Rockmusik, schmunzelnd: "Manchmal ist das Publikum überhaupt nicht meine Ziel- und Altersgruppe, aber es funktioniert dann doch echt gut." Vielleicht ist die Musik, die Hornyak mag und spielt, ja auch einfach zeitlos ...

Mit der Zeit gehen musste der DJ allerdings selbst - zumindest bei seinem Handwerkszeug: "Bis auf Schellack hab’ ich eigentlich alles durchgemacht", blickt die DJ-Legende auf dreieinhalb Jahrzehnte zurück. Inzwischen bestimmen der Computer und Playlists die Arbeit von DJ Jones, die nie wirklich Arbeit, sondern immer nur Leidenschaft und Hobby war.

"Und ist", wie Markus Hornyak bestimmt ergänzt - der Reiz des Musikmachens wirkt bei ihm noch immer. Warum? "Weil es einfach Spaß macht, Leute zum Tanzen zu bringen, ihnen mit der Musik Freude zu bereiten", sagt DJ Jones.

Im RNZ-Gespräch lüftet er auch das Geheimnis um seinen "Künstlernamen". Der hat nämlich im Western "Vierzig Wagen westwärts" seinen Ursprung. "Da gab es einen Orakel Jones - und irgendwie ist der Jones als Spitzname bei mir hängen geblieben", erinnert sich Markus Hornyak. Das war noch zu Schulzeiten, als der junge Hornyak in Sulzbach im Kolpinghaus das erste Mal überhaupt als DJ aktiv wurde. Und seither ist er der Mann, der die Musik macht, DJ Jones. Zeitlos irgendwie, selbst ohne Discos.