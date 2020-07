Mosbach-Sattelbach. (schat) Peter Baust nimmt es mit Humor: "Diese Schlange ist eine tödliche Gefahr – für Frösche und Mäuse", antwortet uns der Vorsitzende des Nabu Mosbach auf unsere Nachfrage nach einer in Sattelbach gesichteten und fotografierten Schlange von durchaus stattlicher Größe. Bei dem auf 140 Zentimeter geschätzten Exemplar handelt es sich laut Baust um eine ausgewachsene Ringelnatter, "deutlich erkennbar an den halbmondförmigen hellen Flecken hinter dem Kopf". Sie sei die größte der nicht ganz so seltenen Schlangen bei uns – "völlig ungiftig, scheu und im Prinzip harmlos". Wenn man sie anfasst, könne sie aber auch mal beißen, erklärt Peter Baust: "Das machen aber alle Schlangen ganz gern." Am besten sei es also, das Tier in Ruhe zu lassen, meist sucht die Schlange ohnehin schnell das Weite, wenn Menschen sich nähern.

Die Ringelnatter, so der Nabu-Mann weiter, treibe sich gerne in und an Gartenteichen herum, wo sie unter anderem auch mal hinter den Goldfischen her sein kann. "Vor ein paar Jahren habe ich schon mal eine Meldung von einer großen Ringelnatter an einem Sattelbacher Gartenteich bekommen", erinnert sich Peter Baust. Die nun seit Mitte vergangener Woche an mehreren Stellen in Sattelbach gesichtete Schlange macht der Tierexperte aus Mosbach als ein ausgewachsenes Weibchen aus, auch die von RNZ-Lesern beschriebene Länge von 140 Zentimetern passt da ins (gemachte) Bild.