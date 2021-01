Mosbach/Berlin.(cao) Mehr als 22 Millionen Liter Bier trinken die Deutschen – am Tag. "Das sind über 15.200 Liter in einer Minute", rechnet Denise Ludwig vor. Wenn man nur ein Bruchteil dieses Konsums in etwas Gutes umwandeln würde, so die Intention der gebürtigen Odenwälderin, "könnte man die Welt ein Stückchen besser und nachhaltiger machen". Gemeinsam mit ihrem Bruder Richard Ludwig will sie genau das erreichen. In Berlin entwickelten die beiden Mosbacher dafür die Marke "Ludwig’s Fynf", die sie jetzt über ihre Agentur "devize marketing" groß rausbringen wollen.

Denn mit ihrem "Social Impact Bier" versuchen sie vor allem, etwas gegen den Klimawandel tun. "Mit jeder Flasche ,Ludwig‘s Fynf’ spenden wir zehn Cent an eine gemeinnützige Organisation", betont Denise Ludwig. Welche Organisation unterstützt wird, entscheidet dabei der Kunde beim Kauf selbst: die fünf verschiedenen Flaschen stehen für fünf verschiedene Spendenzwecke.

Aufgewachsen sind Bruder und Schwester in Mosbach, bevor sie 1999 mit ihren Eltern nach Fahrenbach zogen. Beide gingen in der Großen Kreisstadt zur Schule, wo sie ihr Abitur abschlossen: Denise Ludwig am Nicolaus-Kistner-Gymnasium, ihr Bruder Richard am Technischen Gymnasium. 2017 zogen die Geschwister dann in die Hauptstadt. Ihr Projekt eines sozialen Bieres ist für sie eine "Herzensangelegenheit, um für eine bessere Zukunft zu kämpfen", sagt Denise Ludwig. Ihren Lebensunterhalt können sie davon nicht bestreiten. Sie arbeitet hauptberuflich als Marketing-Expertin, er ist in der Filmbranche tätig.

Gebraut wird "Ludwig’s Fynf", das von den beiden Odenwäldern im Stil eines bayerischen Hellen neu interpretiert wurde, in einer unabhängigen Craftbier-Brauerei in Berlin-Spandau. Dabei werden Bio-zertifizierte Malze und klassische deutsche Hopfen aus der Hallertau (Bayern) und Tettnang (Baden-Württemberg) verwendet. "Ludwig’s Fynf" solle ein Bier für alle sein, die eine bessere und nachhaltige Zukunft mitgestalten und selbst entscheiden wollen, welches Projekt sie für dieses Ziel unterstützen möchten, sagen die Ludwig-Geschwister.

Fünf unterschiedliche Flaschen, die durch irdische Elemente und deren Wächter repräsentiert werden, weisen auf die Spendenzwecke hin: Apollon (Feuer), Poseidon (Wasser), Gaia (Erde), Pegasus (Luft) und Pandora (Mensch) als "Spezialkategorie" – denn der dahinterstehende humanitäre Spendenzweck wird jährlich neu durch die Kunden gewählt. In diesem, ihrem ersten Jahr auf dem Markt, unterstützen die Ludwigs die Berufstierrettung Rhein-Neckar, den Verein Viva con Agua, der sich um einen weltweiten menschenwürdigen Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt, sowie die Grüne Liga Berlin, die sich für aktuelle umweltpolitische Projekte starkmacht.

Ebenso erhalten Atmosfair, eine Webseite, die Möglichkeiten zur CO2-Kompensation anbietet, und die Initiative Jambo Bukoba, die Bildungs-, Gesundheits- und geschlechtliche Gleichberechtigungsprojekte von Kindern und Jugendlichen in Tansania unterstützt, Spenden aus dem Bierverkauf. Um die Spenden-Entscheidung nicht vom Geschmack abhängig zu machen, schmeckt jedes der fünf Biere gleich. Rund 2,30 Euro kostet eine Flasche – "aber wir hoffen, mit der nächsten, größeren Produktionscharge den Preis noch ein wenig senken zu können", sagt Denise Ludwig. Ein Gewinn sei für die beiden noch nicht abgefallen. "Aber darauf kommt es uns auch gar nicht an."

Nach den ersten 5000 verkauften Flaschen – im Coronajahr 2020 mit geschlossenen Restaurants und Bars, Abgesagten Konzerten und Veranstaltungen keine leichte Aufgabe – wollen die beiden Geschwister jetzt den nächsten Schritt wagen. Über eine Crowdfunding-Kampagne (Finanzierungsaufruf) auf dem Onlineportal "Startnext" suchen sie nach Unterstützern, um eine größere und damit günstigere Menge Bier zu produzieren sowie Marketing- und Vertriebsaktivitäten abseits von Gastronomie und Events aufzubauen. "Ein Produkt zu vermarkten, das vor allem in Gesellschaft konsumiert wird, bleibt in Zeiten von Corona weiterhin eine Herausforderung", betont die Marketing-Expertin.

Als Dank winken für die Unterstützer verschiedene Produkte und Veranstaltungen der Marke "Ludwig‘s Fynf", wie z.B. eine Bierverkostung in Berlin, eine Brauereiführung, T-Shirts, Pullover oder einfach ein Kasten Bier. "Der wird dann sogar bis nach Mosbach geliefert", verspricht Denise Ludwig. Momentan vertreibe man das Bier noch nicht in der Region, "aber wir sind schon auf der Suche nach Partnern".

Info: Die Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis 10. Januar und ist unter startnext.com/ludwigsfynf zu finden.