Mosbach/Hochhausen/Gundelsheim. Der Tag des offenen Denkmals am Sonntag steht unter dem Motto "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur". Dabei haben Interessierte die Möglichkeit, interessante Bauten und Denkmäler zu besichtigen. Im Mosbacher Stadtgebiet öffnen morgen insgesamt sechs alte Gemäuer ihre Pforten für die Öffentlichkeit, daneben gibt es Führungen in der Notburgakirche Hochhausen und im Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim.

> Das Tempelhaus in Neckarelz war von 1300 bis 1350 im Besitz des Johanniterordens. Nach der Burg Lohrbach ist es das zweitälteste Bauwerk in Mosbach und die einzige erhaltene Johanniterburg in Baden-Württemberg. Zwischen 13 und 16 Uhr bieten Horst Uhl und Richard Zöller zu jeder vollen Stunde eine Führung an.

> Die Stiftskirche/St. Juliana ist eine der wenigen erhaltenen Simultankirchen im süddeutschen Raum. Noch heute trennt eine Mauer den evangelischen vom katholischen Teil des 1277 erstmals erwähnten Gotteshauses. Die Kirche ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr findet die Führung "Zwei Konfessionen unter einem Dach" mit Anita Schneider statt. Adresse: Kirchplatz Mosbach.

> Die Gutleutanlage und der angrenzende jüdische Friedhof sind ein weiteres Ziel. Magdalena Putze bietet um 15 Uhr eine Führung an. Bei der Besichtigung des jüdischen Friedhofs werden männliche Besucher gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen. Adresse: Kapellenweg 5.

> Eine Fachwerkführung im Mosbacher Museumsviertel wird um 17 Uhr angeboten. Wilfried Boch zeigt (im Kostüm) an ausgewählten Gebäuden Interessantes und Wissenswertes über Muster, Formen, Farben und Stil des Mosbacher Fachwerks. Treffpunkt für die Führung ist im Hospitalhof (Hospitalgasse 4).

> Die Kirche St. Cäcilia am Franz-Roser-Platz wurde 1935 geweiht. Architekt Hans Herkommer hat u. a. auch die Frankfurter Frauenfriedenskirche entworfen. Die Kirche ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Hier findet eine Führung mit Martin Helm um 14 Uhr statt.

> In der Deetken-Mühle des Missionswerks OM gibt es Führungen und ein gemütliches Mühlencafé. Erstmalig zeigt eine Sonderausstellung historische Exponate der unterschiedlichen Mühleneigner aus der Geschichte des historischen Gebäudes. Führungen finden zwischen 14 und 17 Uhr stündlich statt. Adresse: Alte Neckarelzer Str. 2.

> Durch die Notburgakirche in Hochhausen führt um 14 Uhr Günter Hofmann. Die Kirche diente im 13. und 14. Jahrhundert als Grablege der Grundherren Horneck von Hornberg, von denen die vielfarbig gefassten Grabdenkmale des 14. bis 17. Jahrhunderts stammen.

> Im Siebenbürgischen Museum auf Schloss Horneck in Gundelsheim startet um 11.30 Uhr eine Themenführung unter dem Titel "Das war einmal modern?", um 14 Uhr beginnt eine Aktion für Kinder und Erwachsene. Um 15 Uhr führt Kurator Dr. Markus Lörz durch die Sonderausstellung "Kirchenschätze aus Tulcea".