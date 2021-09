Von Caspar Oesterreich

Diedesheim/Berlin. Wie klingt Regen? Wie hört sich Schnee an? Welche Geräusche macht ein startender Motor? Und was hört man eigentlich nach einer Explosion? Fragen, auf die pauschal wahrscheinlich jeder eine Antwort geben könnte – würde man sie sich stellen. "Wir nehmen unsere akustische Umgebung permanent wahr, Gedanken machen wir uns über die Töne, die Geräusche aber nur selten. Erst wenn sie plötzlich nicht mehr der Norm entsprechen, ungewöhnlich sind, werden wir aufmerksam", sagt Marvin Keil. Er dagegen hört immer genau hin.

Marvin Keil. Foto: privat

Als Sounddesigner beschäftigt sich der 30-Jährige intensiv mit dem perfekten Klang. Für Porsche und BMW, für Mark Forster und Beatrice Egli ebenso wie für internationale Film- und Fernsehproduktionen steht der Diedesheimer am Mischpult in seinem Berliner Tonstudio. Rund 140 Projekte hat Marvin Keil schon umgesetzt, schätzt er. Für den Dokumentarfilm "Eat that question" über Frank Zappa wurde er 2017 in Los Angeles von der Cinema Audio Society sogar für das beste Soundmixing nominiert.

"Aber angefangen hat alles in der Musikschule Mosbach", erklärt Marvin Keil im Gespräch mit der RNZ. "Ich war fünf oder sechs Jahre alt, als ich dort mit dem Schlagzeugspielen begonnen habe." Direkt mit dem ersten Schlag auf die Trommeln habe ihn die Leidenschaft gepackt. "Zum Glück konnte ich dabei immer auf die Unterstützung meiner Eltern bauen."

Wessela Kostowa-Giesecke war damals seine Lehrerin. "Ich kann mich noch sehr gut an Marvin erinnern", sagt sie. Vom Grundschulalter bis zu seinem Abitur 2010 brachte sie ihm alles bei, was es über Schlaginstrumente, Rhythmus und Klänge – aber auch über Emotionen, die sich mit Musik und Geräuschen transportieren lassen – zu wissen gibt. "Von der ersten Minute an war Marvin unheimlich fleißig, hat viel Ausdauer bewiesen und einen starken Willen gezeigt. Zielstrebigkeit gehört eindeutig zu seinen Stärken", berichtet die Musiklehrerin über ihren einstigen Schüler. "Es ist toll zu hören, dass er heute so erfolgreich ist. Aber im Rückblick hätte ich auch nichts anderes von ihm erwartet", betont Wessela Kostowa-Giesecke und lacht.

Marvin Keil als Kind mit seiner Musiklehrerin Wessela Kostowa-Giesecke. Foto: privat

Im Orchester des Auguste-Pattberg-Gymnasiums festigte Marvin Keil sein musikalisches Wissen bei gemeinsamen Auftritten, studierte später an der Filmakademie Ludwigsburg Filmton und Sounddesign. Auch wenn er heute nicht mehr so häufig zum Schlagzeugspielen kommt, wie er gerne würde: "Ich denke immer noch mit viel Freude an die Zeit in der Musikschule Mosbach und die Proben mit meinen Klassenkameraden zurück", sagt er. Schließlich sei dort der Grundstein für sein kreatives Schaffen gelegt worden.

"Als ich zehn oder zwölf Jahre alt war, habe ich mich auch mehr und mehr für die Musik und die Geräusche in Filmen interessiert." Warum kam genau an dieser Stelle der dumpfe Ton? Was war das eigentlich für ein Geräusch? Und warum löst das Gänsehaut aus? "Ich wollte einfach tiefer in die Funktion, die Wirkung von Tönen eintauchen, erfahren, in welchem Zusammenhang sie welche Emotionen bei uns auslösen", sagt Keil.

Schnell habe er begriffen, dass die meisten Filmsounds vom Originalton abweichen, irgendwie voluminöser wirken. "Werbung oder Blockbuster, da muss es spannend, etwas größer klingen, ohne sich aber zu weit vom ursprünglichen Geräusch zu entfernen", erklärt er. "Mit brutzelndem Speck kann man wunderbar das Geräusch von prasselndem Regen auf einem Fensterbrett verstärken oder mit Cellos den Tinnitus nach einer Explosion simulieren." Fast jeder Sound, den man in professionellen Produktionen hört, sei bearbeitet, verrät der Wahl-Berliner: "Anbeefen nennen wir das."

Besonders interessant: Tiergeräusche werden dabei häufig genutzt. In einem Werbefilm für Porsche hat Marvin Keil Löwengebrüll verwendet, um dem 911 GT3 RS beim Start einen satteren Sound zu geben. Und Walgesänge halfen ihm dabei, im Film "Klang der Stille" das dramatische Geräusch einer hereinbrechenden Lawine zu kreieren. "Man arbeitet sich von Layer zu Layer, schafft eine facettenreiche Komposition aus Originaltönen und Verstärkungen", beschreibt der Sounddesigner seine Arbeit am Mischpult.

Um den perfekten Ton zu treffen, sei auch Recherche besonders wichtig. Für den Porsche-Clip habe er mit Rennfahrern gesprochen, was für sie das Motorengeräusch ausmacht, welche Emotionen es in ihnen auslöst. Zwischen einer Woche und vier Monaten könne es dauern, bis ein Projekt abgeschlossen sei. "Das hängt immer vom Umfang ab, vom Budget und der Größe des Teams." Werbeclips seien nicht so zeitaufwendig und alleine machbar, bei Filmproduktionen könne das Soundteam aber schnell mal auch aus 24 Personen bestehen.

In Berlin hat Marvin Keil seinen idealen Wirkungsort gefunden, ist dort gut vernetzt. "Aber ich komme immer wieder gerne nach Mosbach zurück, um meine Eltern und Verwandten zu besuchen und ein bisschen Schlagzeug zu spielen", sagt er.