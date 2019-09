Mosbach-Diedesheim/Binau. (schat) Am Unfallort bot sich ein Bild der Verwüstung: Mit großer Wucht prallten am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr auf der B37 zwischen Diedesheim und Binau zwei Autos frontal aufeinander.

Nach den derzeitigen Ermittlungen der Polizei fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Seat von Binau in Richtung Diedesheim. In einer dortigen langgezogenen Rechtskurve kam er aus bisher unbekannter Ursache über die Fahrmitte hinweg auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Der 25-jährige Audi-Fahrer und der 19-jährige Seat-Fahrer wurden schwer verletzt und mit Rettungswägen in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehren Binau, Mosbach und Neckarelz waren mit über 50 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort. Darüber hinaus waren Notarzt, Rettungsdienst sowie die Polizei Mosbach vor Ort. Zur Klärung des Unfallherganges wurde der Verkehrsunfallaufnahmedienst der Verkehrspolizeidirektion Weinsberg hinzugezogen.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme bis 23 Uhr voll gesperrt.

Update: Donnerstag, 26. September 2019, 7.56 Uhr