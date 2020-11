Von Alexander Rechner

Mosbach. Die größte Baumaßnahme der Stadt, die größte Container-Anlage im Stadtgebiet und eine stattliche Investitionssumme: Rund 450 Schülerinnen und Schüler der Mosbacher Pestalozzi-Realschule wälzen jetzt die Bücher in einem neuen Zuhause auf Zeit. Seit vergangener Woche werden sie in insgesamt 140 Raummodulen unterrichtet. Weil das eigentliche Schulgebäude für insgesamt 7,4 Millionen Euro saniert wird und deshalb dort aktuell ein Unterricht nicht mehr möglich ist, ist die gesamte Schulfamilie umgezogen.

In einer modernen Anlage drücken die Jugendlichen nun die Schulbank. Und die Stadtverwaltung hat gemeinsam mit der Schulleitung bei dem neuen Domizil großen Wert darauf gelegt, dass es ein adäquater Ersatz für das Schulgebäude ist. "Der Start ist reibungslos verlaufen", freuten sich Marco Schirk, Leiter der Pestalozzi-Realschule, und Konrektorin Petra Hellmann bei einem Rundgang. "Eine hochwertige Anlage, in der sich die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte wohlfühlen und gut unterrichtet werden kann, war uns wichtig", erläuterte Oberbürgermeister Michael Jann.

Die Stadtverwaltung ging in der Planungs- und Errichtungsphase auf die Bedürfnisse der Schule ein und stimmte sich eng mit den Verantwortlichen der Bildungseinrichtung ab, unterstrich die Abteilungsleiterin Hochbau, Juliane Knapp. Ausdrücklich dankte sie der Schulleitung für die gute Zusammenarbeit. Diese sei samt Sekretariat ins ehemalige Hausmeistergebäude des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums eingezogen, um damit die Kosten zu reduzieren, betonte Knapp.

Modern geht es in der Anlage zu, in der unter anderem 18 Klassenzimmer und die Räumlichkeiten für die rund 40 Lehrerinnen und Lehrer untergebracht sind. Keine Spur von schnöden Containern. Im Gegenteil: Das zweigeschossige Domizil ist über einen schnellen Breitbandanschluss an das Internet angebunden, die flächendeckende Versorgung mit W-Lan ist ebenso im Aufbau wie die Verbindung aller Gebäudeteile untereinander mittels Datenleitungen. Damit die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lerneifer die Pausen nicht verpassen, werden der Klingelton sowie die Durchsagen digital in die Containeranlage übertragen.

"Um die Energiekosten im vorübergehenden Zuhause etwas zu reduzieren, haben wir nur LED-Beleuchtung eingebaut", erläuterte Juliane Knapp. Trotzdem musste man für die Stromversorgung der großen Anlagen eigens eine 400 Kilowatt starke Trafostation von den Stadtwerken Mosbach anmieten. Im Inneren der Containeranlage findet sich gar ein Treppenhaus aus Granit, über das die Schüler die Ebenen wechseln können. Im Obergeschoss sind auch Sanitäranlagen untergebracht. Außerdem ist jedes Klassenzimmer mit einem Waschtisch ausgestattet, um den aktuellen Hygieneanforderungen gerecht zu werden.

Richtungsweisend könnte die Anlage für die künftige Ausstattung der städtischen Schulen sein. Denn in den 18 Klassenzimmern gibt es nur weiße Tafeln, auf die man schreiben, aber auch Präsentationen projizieren kann. "Unsere grüne Kreidetafel, die wir derzeit noch als Standard in unseren Schulen haben, werden hier mit modernen Tafeln ersetzt", erklärte Juliane Knapp. Gemeinsam mit dem Lehrerkollegium wolle man nun prüfen, ob diese Tafeln praxistauglich sind. Schulleiter Marco Schick ist dankbar für das hochwertige Domizil, das er als "adäquaten Ersatz" für das in die Jahre gekommene Zuhause der Schulfamilie bezeichnete.

Im eigentlichen Gebäude – einige Meter entfernt von der Containeranlage – setzen sich die Sanierungsarbeiten derweil fort. Die Pestalozzi-Realschule wird schon seit geraumer Zeit erneuert. In einer ersten Phase hatte man das alte Flachdach durch geneigte Dächer ersetzt. Zudem hat man im Obergeschoss des Schulhauses das Volumen für einen großen, lichtdurchfluteten Raum geschaffen, der für Veranstaltungen ausgebaut wird. Hierfür hatte die Stadt Mosbach bereits rund 1,9 Millionen Euro in die Hand genommen. Wobei die Große Kreisstadt auch eine Förderung von rund 730.000 Euro erhielt.

In der zweiten Modernisierungsrunde werden unter anderem die Fassaden im ersten und zweiten Obergeschoss des Schulgebäudes energetisch saniert sowie die Decken-, Wand- und Bodenbeläge erneuert. Außerdem wird auch die EDV gemäß den Zielsätzen des Digitalpaktes neu aufgebaut. Für diese weitere Sanierung öffnet man erneut die Stadtkasse und investiert rund 5,5 Millionen Euro (2,33 Millionen Euro davon gibt das Land als Förderung dazu). Um die Schule fit für die Zukunft zu machen, sei dies gut angelegtes Geld, ist Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann überzeugt. Künftige Schülergenerationen werden davon profitieren, wenn Ende 2022 das alte Schulgebäude wesentlich erneuert ist.