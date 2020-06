Mosbach. (pge) Noch ist die Wiederaufnahme eines normalen Kursbetriebs bei der Volkshochschule Mosbach nicht wirklich realisierbar. Und doch gibt es jetzt einen Silberstreif am Horizont: Nach den Pfingstferien können etliche VHS-Kurse als Präsenzveranstaltungen mit gewissen Einschränkungen wieder starten.

Eine Rückkehr zum gewohnten Betrieb wird dadurch erschwert, dass die VHS auf viele ihrer in städtischen Schulen und Sporthallen untergebrachten Kursräume wahrscheinlich noch bis zu den Sommerferien wird verzichten müssen. Und so kann man gegenwärtig nur auf die sozusagen "hauseigenen" Seminarräume und einige andere Räume zugreifen, für die bereits jetzt grünes Licht gegeben wurde – unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygienevorschriften.

Mit aller gebotenen Vorsicht können also ab sofort rund fünfzig Kurse wieder stattfinden, vor allem die wichtigen Sprachkurse "Deutsch als Fremdsprache" und die Integrationskurse für Zuwanderer, aber auch etliche Kurse aus den Bereichen Sprachen und Gesundheit, der Gitarrenunterricht und einige Vorträge. Die VHS bittet um Verständnis, dass es aufgrund der begrenzten Raumkapazitäten noch nicht möglich ist, schon jetzt für alle Kurse adäquate Räumlichkeiten zu finden. Durch umsichtige Neuorganisation und Straffung der Nutzungszeiten konnte es aber ermöglicht werden, zumindest einen Teil des gewohnten Angebots zu realisieren.

Die Coronakrise stellt die Mitarbeiter der VHS gegenwärtig vor riesige Herausforderungen: Gerade erst hatte das Team um die Leiterin Dr. Katrin Sawatzki den Umzug der Geschäftsstelle in das neue Domizil in der Hauptstraße 22 bewältigt und sich gemeinsam mit Dozenten und Teilnehmern darauf gefreut, in den hellen, frisch renovierten Räumen mit Schwung durchstarten zu können. Aber dann kam der Lockdown, dessen Folgen auch für den wirtschaftlichen Fortbestand der Mosbacher VHS noch nicht absehbar sind.

Seit März stand der aktuelle Kursbetrieb weitgehend still, mit Ausnahme der bereits online verfügbaren Angebote wie zum Beispiel des Fortbildungsprogramms "XpertBusiness" oder den Vorlesungen der Tele-Uni. Im Rahmen der Digitalisierungsoffensive "Lieber digital als infiziert" wurden nach und nach in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Dozent(inn)en auch einige der Gesundheits- und Sprachenkurse auf digitalen Plattformen wie der "vhs.cloud" online zugänglich gemacht.

Aber dauerhaft ersetzen kann ein Onlinekurs das gemeinsame Lernen in der Gruppe doch nicht, zumal auch nicht alle Kunden computertechnisch für Online-Unterricht ausgerüstet sind. Zudem schätzen viele Teilnehmer an den Kursen der VHS natürlich gerade die zwanglose Atmosphäre und entspannte Geselligkeit des klassischen Präsenzunterrichtes. Daher ist es sicherlich eine gute Nachricht, dass auch die analogen Kursangebote bei der VHS Mosbach nach und nach wieder anlaufen können.

Einige Kurse, die vor Corona schon angefangen hatten, wurden schon wieder fortgesetzt, nach den Pfingstferien können jetzt weitere starten. Die guten Anmeldezahlen und Rückmeldungen lassen hoffen, dass die Kunden ihrer VHS die Treue halten und darauf brennen, wieder loslegen zu können. Vorläufig gelten für Präsenzkurse folgende Regeln: 1,5 Meter Abstand bei den Sprachkursen, bei den Gesundheitskursen sind es zehn Quadratmeter pro Person (max. zehn Personen), dabei soll auf hochintensives Training verzichtet werden.

Die Fahrten aus dem Programm "VHS ab 55" dürfen momentan noch nicht starten. Dafür gibt es ab sofort wieder eine gewisse Auswahl an Kursen, der Gitarrenunterricht und auch einige Vorträge können wieder in fast gewohnter Weise stattfinden. Und für alle, die sich aus Vorsicht noch nicht in die Präsenzkurse wagen wollen, gibt es vielleicht unter den Online-Angeboten der VHS etwas Passendes, um die Übergangszeit zu überbrücken. Das Team der VHS wünscht allen Teilnehmenden, dass sie gesund bleiben und hofft, dass die VHS ihrem eigenen Anspruch "Bildung für alle" weiter gerecht werden kann.

Info: www.vhs-mosbach.de