Von Heiko Schattauer

Mosbach. Ein Thema zum Augenrollen war in den vergangenen Jahren die augenärztliche Versorgung in Mosbach. Zu wenige Ärzte und Praxen für zu viele Patienten - so ließ sich über eine lange Zeit die unbefriedigende Situation für Mosbach und die Region vereinfacht beschreiben. Die (verbliebenen) Augenärzte mühten sich nach Kräften und mitunter auch darüber hinaus, für einen Termin musste man dennoch nicht selten eine erhebliche Wartezeit in Kauf nehmen. Inzwischen hat sich die Versorgungslage deutlich verbessert, wozu nicht zuletzt auch neue Niederlassungen gesorgt haben.

Einen wesentlichen Beitrag leistet neben den seit vielen Jahren in Mosbach ansässigen Augenärzten (die zum Teil nur noch als Vertragsarzt tätig sind) seit 2015 Dr. Rudolf Berret, der vier der insgesamt fünf von der Kassenärztlichen Vereinigung für das Mittelzentrum Mosbach vorgesehenen Sitze übernommen hat. Und der nach Stationen in Tübingen, Berlin, Lüdenscheid und Frankfurt seit 2011 in Heilbronn niedergelassene Berret plant in Mosbach eine Erweiterung des augenärztlichen Versorgungsangebots.

Im "Haus im Tal" auf dem Gelände der Johannes-Diakonie Mosbach soll eine neue Praxis mit angegliedertem OP-Bereich für ambulante Augen-Operationen eingerichtet werden. "Praxisklinik" nennt sich das, was laut Berret dann eine "augenärztliche Vollversorgung" gewährleisten soll. "Alles, was in der Augenheilkunde ambulant an Operationen machbar ist", so Berret, soll dann im Haus im Tal angeboten werden - zusätzlich zu den gängigen Leistungen, die in einer Augenarztpraxis erbracht werden. Die Patienten aus der Region müssten dann für Eingriffe wie etwa eine Fehlsichtigkeitskorrektur keine großen Fahrtstrecken auf sich nehmen, sondern könnten vor Ort behandelt und betreut werden.

"Wir haben zwei Jahre nach einer geeigneten Immobilie gesucht", beschreibt der ehemalige Leiter des "Euro-Eyes-AugenLaserZentrums" in Frankfurt, dass die Erweiterungspläne in Mosbach schon geraume Zeit reifen. Zwischenzeitlich war eine Einrichtung der Praxisklinik in der Eisenbahnstraße (ehemaliges Spitzer-Areal) geplant, nun scheint Berret mit dem Haus im Tal ein für seine Pläne geeignetes Objekt gefunden zu haben.

Der Augenheilkundler hat die Immobilie von der Johannes-Diakonie erworben. Welche weitere Nutzung neben der neuen Praxisklinik das stattliche Gebäude erfahren soll, ist noch offen. "Weitere gesundheitsrelevante Einrichtungen" böten sich aber an, so der neue Eigentümer.

Auf Vermittlung der Stadt sei er auf das Haus im Tal gestoßen, das derzeit noch von der Johannes-Diakonie selbst genutzt wird, beschreibt der Augenheilkundler. "Das war ein sehr positiver Austausch", lobt Rudolf Berret die Bemühungen der Stadt.

Im Herbst will man mit den Umbaumaßnahmen starten, Mitte 2019 soll die neue Einrichtung - auf 600 barrierefreie Quadratmeter verteilt und mit Parkplätzen vor der Tür - fertig sein. Die Augenarztpraxen, die aktuell unter Regie von Berret im Gartenweg (ehemals Dr. Nafz) und in der Eisenbahnstraße betrieben werden, sollen dann in der Praxisklinik zusammengeführt werden. Inklusive OP-Möglichkeiten als zusätzliche Option vor Ort.

Dass diese Option auch genutzt wird, dessen ist sich Dr. Berret sicher: "Der Bedarf an augenärztlicher Versorgung ist in Mosbach und Umgebung bekannt hoch. Und mit den Zusatzmöglichkeiten lässt sich dann auch der operative Bereich vor Ort ausfüllen."