Da fehlt noch ein Stück: Im Nachgang der großen Sanierungsmaßnahme 2021 steht an der B27 in Mosbach nun noch eine Anschlusserneuerung an. Foto: Heiko Schattauer

Mosbach. (schat/rp) Die große Baustelle ist bereits abgearbeitet, die kleine steht nun noch an: Nachdem im abgelaufenen Jahr der aufwendige Ausbau der Mosbacher Ortsdurchfahrt im Bereich zwischen Kistnerstraße und Sulzbacher Straße realisiert wurde, bekommt die Bundesstraße B27 nun im direkten Anschluss (Richtung Eisenbahnstraße) eine neue Decke. Während die umfangreiche "Sanierung im Vollausbau" – so der Fachjargon – mit einer langen Sperrung und erheblichen Behinderungen verbunden war, dürfte die ergänzende Maßnahme deutlich weniger Reibung und Ärger verursachen. Zumal die Arbeiten für die neue Fahrbahndecke auch deutlich zügiger absolviert werden können.

Ursprünglich sollte die Asphaltdecke von/zu der Grundwasserwanne – "Mosbacher Loch" – bereits im Rahmen der großen Sanierungs- und Ausbaumaßnahme im vergangenen Jahr erneuert werden. Witterungsbedingt hatte man die Arbeiten bis Ende 2021 aber dann nicht mehr ausführen können, wie die Pressestelle des Regierungspräsidiums Karlsruhe mitteilt. In dessen Auftrag sollen die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten nun an den beiden kommenden Wochenenden – also von 22. bis 24. April und von 29. April bis 1. Mai – jeweils unter halbseitiger Sperrung ausgeführt werden. "Hierbei wird jeweils freitags ab 18 Uhr und bis Montagfrüh, 5 Uhr, der Verkehr im Baustellenbereich unter halbseitiger Sperrung und mit Verkehrsregelung durch eine temporäre Ampel geführt", erklärt Pressesprecherin Irene Feilhauer.

Apropos Ampeln: Die Lichtsignalanlagen am Knoten Kistnerstraße/Bundesstraße B27 und Eisenbahnstraße/B27 werden in den genannten Zeiträumen abgeschaltet. Das ist aber nicht die signifikanteste Veränderung, die Verkehrsteilnehmer – vorübergehend – zu berücksichtigen haben. Von der Kistnerstraße aus ist nämlich eine Einfahrt in die Bundesstraße an beiden Sanierungswochenenden nicht möglich. Ebenfalls gesperrt wird im Baustellenzeitraum die Einfahrt von der Eisenbahnstraße nach links in Richtung Buchen.

Die Umleitungen erfolgen über die Anton-Gmeinder-Straße und die Alte Neckarelzer Straße, der Umweg dürfte in diesem Fall einigermaßen erträglich sein. Der Durchgangsverkehr kann – im Gegensatz zur Vollausbausanierung im vergangenen Jahr – auf der B27 bleiben, muss nicht auf Parallelstrecken ausweichen. Um die dennoch nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten, habe man die Maßnahme in Abstimmung mit der Stadt Mosbach auf veranstaltungsfreie Wochenenden gelegt, erklärt Irene Feilhauer ergänzend. Wer an den kommenden beiden Wochenenden durch Mosbach muss, sollte sicherheitshalber dennoch einen kleinen Zeitpuffer einplanen.