Mosbach. (stm/cao) Im späten Mittelalter wuchsen städtisches Selbstbewusstsein und Verantwortungsgefühl. Vor genau 600 Jahren legten Bürgermeister und Stadtrat im Jahr 1421 den Grundstein für den Mosbacher Hospitalfonds. Den Anstoß dazu hatten die Bürger mit dem Erwerb eines Gebäudes "für die elenden armen Leute und Pilgrimme" gegeben. In diesem sollten mittellose Durchreisende Obdach und Versorgung sowie bedürftige Stadtbewohner Aufnahme finden.

Mit der zusätzlichen Schaffung eines Aussätzigenhauses übernahm die Stadt Mosbach die komplette Armenfürsorge, die zuvor allein die Kirche geleistet hatte. Größere Einkünfte an Geld und Nahrungsmitteln erhielt das sogenannte Hospital ab 1430 durch Spenden Konrad von Heuchelheims, Domherr und Probst in Speyer, sowie Pfalzgraf Otto I. Zwischen 1432 und 1474 erwarb die Stadt verschiedene Besitzungen, die der Versorgung des Spitals dienten.

Ein Vertrag zur Aufnahme in das Spital aus dem Jahre 1584. Foto: Stadtarchiv

Die dreiteilige Organisationsstruktur, die bis ins 19. Jahrhundert Bestand hatte, etablierte sich bereits im 15. Jahrhundert: Die Oberaufsicht führte der Rat der Stadt, zwei Spitalmeister übernahmen Geschäftsführung und Vermögensverwaltung. Hausmeister und Gesinde waren zuständig für die Versorgung der Bewohner inklusive der Feld- und Viehwirtschaft.

Eine erhebliche Erweiterung und Umgestaltung erfuhr die kommunale Selbstversorgung im 16. Jahrhundert. Vermögende Bürger und Auswärtige erhielten die Möglichkeit, sich mit größeren Geldsummen lebenslange Beherbergung und Versorgung im Hospital zu erkaufen. Nach einem kurfürstlichen Erlass im Jahr 1517 zahlten alternde Ratsherren einen Sonderpreis von 50 Gulden (heutige Kaufkraft etwa 23.600 Euro).

Bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts war das Hospital gleichzeitig Durchwandererasyl, städtisches Armenhaus und Pfründnerheim. Erst nachdem die Gutleutanlage vor den Toren der Stadt umgestaltet und erweitert worden war, wandelte sich das Hospital in ein reines Altenheim mit "bepfründeten" Bewohnern. Fremde, Waisen, Kranke und arme Bewohner Mosbachs lebten nun in der Gutleutanlage – die ökonomische Basis des Hospitals verbesserte sich erheblich. Pfalzgraf Friedrich entschied zudem 1564, zwei Drittel der Einkünfte, welche die abgebrochene Kirche St. Cäcilia erhalten hatte, dem Altenheim zuzusprechen. 1567 kamen noch erhebliche Mengen an Naturalien wie Wein, Hafer und Korn aus den Einkünften des aufgelösten Chorherrenstifts hinzu.

Interessante Aspekte des Alltags im Hospital trug vor gut drei Jahrzehnten der Mosbacher Heimatforscher Werner Blesch zusammen: Die Bewohner des Spitals waren, so zitiert Blesch eine Beschreibung aus dem Jahr 1686, "alte baufällige Bürgersleuthe, Manns- und Weibspersonen, so ihrer Nahrung nicht mehr nachzukommen vermögen". Die Belegungszahl des überkonfessionell ausgerichteten Wohnheims schwankte. 1650 waren es zehn Bewohner, im Jahre 1763 zeitweise über 20. Trotz des engen Zusammenlebens gab es Standesunterschiede. Schon 1498 hatte sich der ehemalige Vikar und Pfarrer Resch das Recht zusichern lassen, beim Essen "oben uff bei dem Hausmeister" sitzen zu dürfen. 1650 musste der Stadtrat die Pfründner sogar ermahnen, keinen Extratisch zu bilden. Unterschiede wurden auch in Qualität der Unterkunft und Verpflegung deutlich, abhängig von der Geldsumme, die beim Eintritt ins Hospital entrichtet wurde. Ein Oberpfründner erhielt zwei bis drei Mal pro Woche Fleisch, einem Unterpfründner stand dies nur an Sonn- und Feiertagen zu. Ähnlich gestaltete sich die Zuteilung von Wein.

Der Tagesablauf der Hospitalbewohner war strukturiert durch die Essens- und Öffnungszeiten der Einrichtung. Man traf sich zu Frühstück und Abendessen, Mittagessen wurde nicht gereicht: "Sollen sich die Pfrundtner mit den beiden täglichen Mahlzeiten sättigen laßen", so die Hausordnung von 1661. Wer zu spät erschien, verwirkte seinen Anspruch, denn vor Essensbeginn wurde die Eingangstür zum Hospital verschlossen. Eine ganze Reihe von Vorschriften der Hospitalordnung beschäftigte sich mit den Verhaltensweisen bei den Mahlzeiten. So hatten sich die Pfründner "ehrbarlich und nicht ohne Kragen" zum Essen einzufinden.

Fleischstücke aus der gemeinsamen Schüssel zu nehmen, anzubeißen und wieder zurückzulegen, war streng untersagt. Verboten war auch das Kritisieren des Weines oder der Speisen. Schmeckte das Essen nicht, sollte es einfach stehengelassen und die Tischnachbarn "deßhalben unbetrübt und unbelästigt" gelassen werden. Die Hausordnung von 1661 garantierte dem Pfründner, "dass sich keiner einigen Hunger noch Mangel zu beklagen hat". 1762 beklagten sich dennoch einige Bewohner darüber, dass man ihnen vor den Mahlzeiten das Fett von den Speisen abschöpfte.

Erst 1816 endete die Zeit des Hospitals als Altenheim bzw. Pfründneranstalt. Die Wohnkammern wurden nun bedürftigen Stadtbewohnern kostenfrei oder zu einer günstigen Miete zur Verfügung gestellt. Dadurch lebten auch mehr Menschen als zuvor im Gebäude. Ab 1838 wurden drei der Zimmer als Gesindespital zur Versorgung kranker Dienstboten und Handwerkergesellen genutzt. Das 19. Jahrhundert war geprägt von der Gründung von Spezialeinrichtungen im Bereich der Sozial- und Gesundheitsfürsorge, die sich dann nicht mehr in städtischer Trägerschaft befanden, etwa 1866 das Bezirksspital als Krankenhaus und 1880 die heutige Johannes-Diakonie.

Bis in die 1970er-Jahre diente das Hospitalgebäude als Unterkunft für arme Stadtbewohner, bis es die Stadt Mosbach nach Sanierung als Kulturzentrum neu einrichtete. 1984 wurde mit öffentlichen Mitteln des Hospitalfonds das Seniorenzentrum Pfalzgrafenstift Mosbach geschaffen. Seit 2019 ist die Johannes-Diakonie Betriebsträger des Wohnstifts. Sie betreibt es in enger Kooperation mit der Stiftung Hospitalfonds als karitativ-diakonische Einrichtung. Damit lebt die Idee des Hospitalfonds auch nach 600 Jahren weiter.