Von Caspar Oesterreich

Mosbach. 50 Jahre Technisches Gymnasium: An der Gewerbeschule Mosbach hat man – Corona hin, Einschränkungen her – dieses Jahr einen echten Grund zur Freude. Das TG Mosbach feiert runden Geburtstag.

Ein ganz neues Kapitel des beruflichen Schulwesens in Mosbach startete am 1. Juli 1971, als das Oberschulamt in Karlsruhe "… mit Wohlwollen" Studiendirektor Adelmann mitteilte, dass das Technische Gymnasium an der Gewerbeschule ab September 1971 starten kann. Gleich für den ersten Jahrgang meldeten sich 47 Schüler an, wovon 35 ausgewählt wurden. Mit diesen begann die Erfolgsgeschichte des TG, die bis heute andauert. Drei Jahre nach Start des ersten Jahrgangs legten die ersten 15 Schüler das Abitur ab, zwei Jahre später folgte die erste Abiturientin.

Das Schuljahr 1982/83 bestach durch die große Zahl an Schüleranmeldungen, 56 an der Zahl. Daher musste gehandelt werden. Das TG wurde ab sofort zweizügig und spezialisiert auf Technik gestaltet. Im Jahr 2001 führte man ein neues Profil – Informationstechnik – ein, 2012 folgte das Profil Gestaltungs- und Medientechnik, aus Technik wurde Mechatronik. Hohen Besuch bekam das TG 2016: Kultusminister Stoch zeigte sich beeindruckt von der Gewerbeschule Mosbach, insbesondere auch vom TG.

Ein Höhepunkt war die Einführung des Industrie 4.0-Labors im Herbst 2017. Über eine halbe Million Euro wurde in die Lernfabrik investiert. Das Labor ermöglicht Schülern des Profilfachs Mechatronik neueste Einblicke in ein Zukunftsprojekt zur umfassenden Digitalisierung der industriellen Produktion.

Dieses Jahr steht die "goldene Hochzeit" des Technischen Gymnasiums an der Gewerbeschule Mosbach an. Mit einem Festakt soll dieser Jubeltag gefeiert werden, sobald dies coronabedingt wieder möglich ist.

Da sich die Schülerinnen und Schüler auf die Profile Mechatronik, Informationstechnik sowie Gestaltungs- und Medientechnik spezialisieren können, wird zu Jahresbeginn stets ausführlich über die Möglichkeiten informiert. Fachräume, Werkstätten und Labore werden für alle Interessierten geöffnet, Imagefilme über die Profilfächer stehen überdies auf der Internetseite der Gewerbeschule online zur Verfügung.

"Die Schülerinnen und Schüler, die zu uns kommen wollen, benötigen kein technisches Grundwissen", erklärt Helmut Behr, Leiter des Technischen Gymnasiums: "Das wird von Pike auf gelernt, hier findet jeder Anschluss." Seit 2004 wird in Baden-Württemberg an Beruflichen Gymnasien ausschließlich die allgemeine Hochschulreife vergeben.

Das Profil Mechatronik umfasst die drei Bereiche Maschinenbau, Elektrotechnik und Automatisierungstechnik. Ziel ist es, nicht nur technische Vorgänge zu verstehen, sondern auch die eigenen Ideen in Projekten zu realisieren, etwa in Form eigener Werkstücke oder selbst programmierter Steuerungen.

Im Profil Informationstechnik werden den Schüler(inne)n die Grundlagen in Hard- und Software übermittelt. Daten und Informationen seien schließlich "die Rohstoffe des 21. Jahrhunderts". Die weltweit wertvollsten Firmen kommen alle aus dem Bereich der Informationstechnik: Amazon, Apple, Google, Microsoft. Und moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz, Big Data, Cloud Computing, Sprachsteuerung, Smart Home bestimmen zunehmend den Alltag.

Im Profil Gestaltungs- und Medientechnik wird gelernt, wie eigenverantwortliches Lösen komplexer gestalterischer Aufgaben sowie teamorientiertes Denken und Arbeiten angewendet wird. Die Schülerinnen und Schüler lernen Fertigkeiten wie beispielsweise Freihandzeichnen und Modellbau sowie computerunterstütztes Arbeiten. Querdenken und der Umgang mit neuen Herausforderungen sind ihre Stärken. Sie lernen flexibles und konzeptionelles Handeln für eine sich ständig wandelnde moderne Arbeitswelt.

Als weiterer Meilenstein folgt, so die Schulleitung, im nächsten Schuljahr die Einführung von Tabletklassen in der Eingangsstufe. Im Rahmen der vorangetriebenen Digitalisierung des Unterrichts erhält somit jede(r) Schüler(in) ein eigenes Tablet der neusten Generation. Damit der Weg vom Frontalunterricht hin zu selbstorganisiertem Lernen mit digitalen Medien in allen Fächern möglich ist.

Die beruflichen Chancen der Abiturienten der Gewerbeschule seien im Hinblick auf die zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklungen wie beispielsweise Künstliche Intelligenz, Robotik, Digitalisierung oder Multimedia als "hervorragend" einzuschätzen, ist sich Gewerbeschulleiter Andreas Hoffner sicher. Die möglichen Karrierewege der Absolventen seien jedenfalls breit gefächert.

Bereits verabschiedete Absolventen wiederum blicken zumeist positiv auf ihre Schullaufbahn an der Gewerbeschule zurück. Besonders die gute Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Schülern werde immer wieder gelobt, so die TG-Verantwortlichen. Bei Problemen finde man stets ein offenes Ohr, auch das Zwischenmenschliche werden nicht vergessen. Zu den feste "Institutionen" zählen hier etwa das Skilandschulheim, Exkursionen nach Südfrankreich, Berlin, Prag, Amsterdam, London, Barcelona oder das Segeln am Ijsselmeer.

Wer sich für das nächste Schuljahr am Technischen Gymnasium anmelden möchte, kann dies online über das BewO-Portal machen. Die Bewerbungsphase für Schulplätze im Schuljahr 2021/22 läuft, Unterlagen müssen bis 8. März vorgelegt werden. Nähere Infos unter www.gewerbeschule-mosbach.de.